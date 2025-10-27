 Los eSports reparten primeras medallas en Centroamericanos
Los eSports reparten las primeras medallas en Juegos Centroamericanos

Conoce los resultados que marcaron la historia de estos Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

El podio de los eSports de los Juegos Centroamericanos 2025
El podio de los eSports de los Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: Guatemala 2025

Por primera vez en la historia de los Juegos Centroamericanos, los eSports subieron al podio y lo hicieron a pura adrenalina desde la subsede de Panamá este 26 de octubre, donde los mejores gamers de la región demostraron que la competencia digital también es puro deporte.

Gran turismo encendió motores en el segundo día de competencias con carreras al límite. El guatemalteco Juan Hernández se llevó el oro con una actuación impecable al volante virtual, ganando tres carreras seguidas; luego quedaron Rubén Cárdenas de Panamá y Sabas Guifarro de Honduras, quienes completaron el podio tras una jornada llena de velocidad y reflejos milimétricos.

En tekken 8, los golpes fueron tan intensos como los gritos del público. La final fue un verdadero KO, en el que Rabindranath Bustos de Nicaragua impuso su estilo con King y se quedó con el oro. El guatemalteco Luis Baeza obtuvo la plata usando a Victo, mientras que el panameño Samuel Vargas se llevó el bronce, tras una serie de combates electrizantes.

Otras categorías

La emoción continuó con eFootball, en el que Michael Lawson hizo historia al convertirse en el primer panameño en ganar una medalla de oro en eSports dentro de los Juegos Centroamericanos. Lo acompañaron en el podio Arnaldo Vásquez de Guatemala con la plata y Flavio Cano de Nicaragua con el bronce.

El cierre fue digno de un GGWP: Panamá volvió a brillar en League of Legends, venciendo 2-1 a Guatemala en una final intensa y estratégica. El macro panameño fue impecable, demostrando sinergia y control total del mapa. Honduras completó el podio con el bronce, cerrando así una jornada histórica para los deportes electrónicos en la región.

Este domingo se disputan las finales de los eSports

Los juegos virtuales hicieron su gran debut de forma histórica el pasado viernes en Juegos Centroamericanos.

Más de los eSports

Los eSports, también conocidos como deportes electrónicos o ciberdeportes, tienen sus raíces en las primeras competiciones de videojuegos organizadas, que datan de la década de 1970.

Aunque los videojuegos competitivos surgieron con experimentos tempranos como Tennis for Two (1958) o Spacewar (1962), el primer torneo reconocido como tal fue en 1972, en la Universidad de Stanford (EE.UU.).

Se trató de las "Olimpiadas Intergalácticas de Spacewar", donde estudiantes compitieron en Spacewar por una suscripción anual a la revista Rolling Stone.

*Información JCA.

