 Alejandro Osorio se refiere a la etapa donde lo descalifican
Deportes

Alejandro Osorio asegura que "ganó bien" la quinta etapa de Vuelta a Guatemala

El colombiano, quien se salió de ruta cuando restaban 8 kms., es señalado que se ayudó de un vehículo para terminar ganando en San Rafael Pie de la Cuesta.

Alejandro Osorio ganó la etapa en San Rafael Pie de la Cuesta, pero posteriormente fue relegado por infringir el reglamente de competencia
Alejandro Osorio ganó la etapa en San Rafael Pie de la Cuesta, pero posteriormente fue relegado por infringir el reglamente de competencia / FOTO: Alex Meoño

En San José El Rodeo, San Marcos, fue el lugar donde cambió el rumbo de la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025. La guía proporcionada por la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala era clara: Kilómetro 100.5 puente (tramo en regulares condiciones) y kilómetro 101 cruce a la derecha, pero un grupo de ciclistas, al menos cinco, siguieron recto y se salieron de ruta, entre ellos, el colombiano Alejandro Osorio del Orgullo Paisa. 

Osorio era parte del pelotón principal que buscaría la etapa, pero ese momento le marcó le restó algunos segundos con relación a José Canastuj, el único ciclista que no hizo el cruce y siguió en la ruta de cara a la meta cuando ya restaban solo 8 kilómetros para llegar a San Rafael Pie de la Cuesta.

En la meta, todo mundo vio el ingreso victorioso de Alejandro Osorio y en segundo plano el guatemalteco José Canastuj, pero en pleno festejo, se dio a conocer por Emisoras Unidas de Guatemala que Osorio había cometido una infracción al reglamento de competencia y era relegado, dando así el triunfo a José Canastuj.

"Lamentablemente fue reportada una irregularidad del corredor Alejandro Osorio para hacer contacto de nuevo con la cabeza de carrera ya que se había rezagado de ellos, y cometió una infracción que le costó el que sea relegado en la posición final", dijo Omar Ochoa, técnico de la Federación de Ciclismo a través de Emisoras Unidas.

José Canastuj gana una atípica quinta etapa de la Vuelta a Guatemala

La Federación de Ciclismo descalificó a Alejandro Osorio por apoyarse en un vehículo; el guatemalteco José Canastuj fue declarado ganador de la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025.

Habla Alejandro Osorio

Tras lo acontecido, Alejandro Osorio conversó con los medios de comunicación y dio a conocer su sentir. "Yo creo que soy el ganador de etapa, la gané bien, contento con las sensaciones, así me la quiten, intentaré ganar otra. Quedo satisfecho con lo que hice, sé que no fue así (ayudarse de un vehículo). Llegué primero en la meta y me quedo con eso", confesó Osorio.  

En otro tipo de declaraciones, Osorio aseguró: "La noticia la tomo con insatisfacción, me parece que toman una decisión arbitraria, pero bueno, me quedo contento al final quien alzó los brazos fui yo, me quedo con eso, esa es la victoria número 11 del año".  

Tras lo acontecido, así quedaron los datos oficiales de la quinta etapa con ingreso a San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.

No. Competidor  Tiempo 
1 José Canastuj (GUA) 02:52.36 horas
2 Cristián Bustos (COL) a 21 segundos 
3 Jymmi Montenegro (ECU) a 43 segundos 

