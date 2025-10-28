La Premier League pondría fin a tradición de más de 150 años

El Boxing Day no es solo una fecha más en el calendario futbolístico, es parte esencial de la identidad del fútbol inglés. Cada 26 de diciembre, desde hace más de un siglo y medio, los estadios se llenan de familias, cánticos y emociones, en una jornada que simboliza unión, celebración y pasión por el deporte rey. Sin embargo, esta costumbre tan arraigada podría estar a punto de cambiar. Según revelaron los medios The Times y Daily Mail, la Premier League planea reducir la tradicional jornada del Boxing Day a un solo partido para 2025, rompiendo así con una de las tradiciones más antiguas y queridas del fútbol británico.
El ajuste formaría parte de una reestructuración del calendario que trasladaría el resto de los encuentros entre el 27 y el 29 de diciembre. La razón principal detrás de esta medida radica en la sobrecarga de partidos y en las crecientes exigencias de las cadenas televisivas. Con la ampliación de los torneos europeos —como la Champions League, la Europa League y la Conference League—, y la reprogramación de la FA Cup para ocupar más fines de semana, la Premier League se ha visto obligada a encontrar espacios que permitan dar descanso a los jugadores y, al mismo tiempo, maximizar las audiencias globales.
Boxing Day, una tradición de más de 150 años en la Premier League
A diferencia de la máxima categoría, las divisiones inferiores, como la EFL Championship, la League One y League Two, mantendrán su calendario tradicional del 26 de diciembre. De esta manera, la esencia del Boxing Day sobrevivirá en los campos más modestos, donde la cercanía con el público y la pureza del fútbol inglés aún resisten los embates de la modernidad. Para muchos aficionados, esa jornada es casi sagrada: un día en el que los abuelos van al estadio con sus nietos, las familias se reúnen alrededor del fútbol y la pasión trasciende generaciones.
Si finalmente se concreta la modificación, el Boxing Day de 2025 marcará un punto de inflexión en la historia de la Premier League. Sería la primera vez en más de 150 años que la máxima división inglesa no celebre una jornada completa en esa fecha emblemática. Un cambio que refleja cómo el fútbol moderno, impulsado por intereses comerciales y la globalización mediática, sigue avanzando a paso firme, aunque a veces lo haga dejando atrás el alma que lo convirtió en el deporte más querido del mundo.