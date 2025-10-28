Rugby de Guatemala gana oro en Juegos Centroamericanos 2025

Las delegaciones de Guatemala y Costa Rica están dando sendas batallas en estos XII Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. La rivalidad de estas dos naciones se ha visto con resultados negativos para Guatemala en el futbol 11 y futsal, pero el rugby guatemalteco protagonizó recientemente un enfrentamiento ante los costarricenses, donde los chapines lograron imponerse en la lucha por el oro centroamericano.
Los Jaguares, liderados por una camada de entusiastas jóvenes deportistas, disputaron la final del rugby masculino en el estadio municipal de San Miguel Dueñas, en Sacatepéquez, ante Costa Rica, y obtuvieron un triunfo en un duelo que pintó dramáticos para las aspiraciones nacionales, pero con un solvente 12-10, Guatemala se quedó con el oro.
De esta forma, Guatemala subió al podio de los Juegos Centroamericanos 2025 para ser premiados con el oro. La plata fue para los costarricenses y el bronce para los hondureños.
Esta jornada vibrante de los Juegos Centroamericanos se desarrolló ante el apoyo del público que alentó jugada tras jugada, estrategia tras estrategia, a sus representantes, dejando una satisfacción para los organizadores, ya que tradicionalmente este tipo de deportes se juegan en familia, pero en esta oportunidad muchas personas lograron observar la final entre guatemaltecos y costarricenses.
Jugador destacado
Son muchos los jóvenes talento dentro del seleccionado que representó a Guatemala, y que hicieron la diferencia para obtener el triunfo ante Costa Rica, pero el jugador Juan Molina fue uno de los que más brilló aquel día.
El talento guatemalteco, uno de los prospectos de este deporte a decir del Comité Olímpico Guatemalteco, sigue construyendo una gran carrera en el rugby guatemalteco.
El camino deportivo de Juan inició a los 9 años, cuando el balonmano capturó su atención durante sus días escolares. Este deporte no solo le dio sus primeras experiencias competitivas, sino que también le inculcó valores fundamentales como el trabajo en equipo, la perseverancia y la dedicación. Su esfuerzo lo llevaron a ser seleccionado nacional en las categorías Juvenil, Junior y Mayor, representando a Guatemala en competencias internacionales desde 2017, y años después puede decir libremente que es campeón centroamericano.