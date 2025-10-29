 Estadio Maracaná es puesto a la venta
Deportes

El mítico Maracaná, a la venta: el ícono del fútbol mundial busca nuevo dueño

El gobierno de Río de Janeiro busca vender el estadio Maracaná para reducir el déficit fiscal, aliviar su deuda pública y disminuir los altos costos de mantenimiento que genera el recinto.

Compartir:
Foto de archivo del Estadio Maracaná - Archivo
Foto de archivo del Estadio Maracaná / FOTO: Archivo

El Maracaná, uno de los templos más emblemáticos del fútbol mundial, podría cambiar de manos. El histórico estadio de Río de Janeiro, testigo de hazañas que marcaron generaciones, ha sido incluido en la lista de bienes que el gobierno del estado de Río de Janeiro planea vender para recaudar fondos. La decisión forma parte de un proyecto de ley modificado por la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa, que busca reducir el déficit fiscal y aliviar la deuda pública con el Gobierno Central, estimada en alrededor de 1.890 millones de euros.

El Estádio Jornalista Mário Filho, conocido popularmente como Maracaná, ha sido escenario de momentos inmortales del deporte. En su césped se escribió el legendario "Maracanazo" de 1950, cuando Uruguay sorprendió al mundo al vencer a Brasil, y más de seis décadas después, en 2014, Alemania levantó allí la Copa del Mundo tras derrotar a Argentina. Actualmente, el recinto es casa de dos de los clubes más populares del país, Flamengo y Fluminense, además de ser sede habitual de los partidos de la Selección de Brasil. Su valor de mercado ronda los 370 millones de dólares, aunque aún no se ha establecido un precio fijo de venta.

¿Qué pasará con el Maracaná?

El presidente de la Comisión, Rodrigo Amorim, explicó que el monto final dependerá de "lo que ofrezca el mercado", ya que la medida no responde únicamente a una necesidad financiera, sino también al elevado costo de mantenimiento del estadio, que asciende a unos 185 mil dólares por cada evento deportivo.

Según Amorim, el objetivo es evitar los gastos derivados del abandono de espacios públicos y reactivar su uso mediante una gestión más productiva. Sin embargo, la operación deberá superar varias etapas, entre ellas la aprobación del proyecto de ley y la búsqueda de una oferta privada concreta.

El proceso, no obstante, no será sencillo. El Maracaná se encuentra bajo concesión del consorcio Fla-Flu (Flamengo y Fluminense) hasta el año 2044, y ambos clubes ya manifestaron su intención de cumplir el contrato vigente. Con capacidad para 78.838 espectadores y más de siete décadas de historia, el estadio ha pasado por múltiples remodelaciones, la última antes del Mundial 2014. No es la primera vez que se plantea su venta: en 2011, el empresario Eike Batista intentó adquirirlo, pero la propuesta fue rechazada ante la inminencia de los grandes eventos deportivos que acogería Brasil. Hoy, con un contexto económico diferente, la posibilidad de que el Maracaná pase a manos privadas vuelve a tomar fuerza, marcando un nuevo capítulo en la historia de este coloso del deporte mundial.

Foto embed
Vista aérea de la gramilla del estadio Maracaná, en Brasil -

En Portada

Presidente Arévalo destaca abastecimiento en la red hospitalariat
Nacionales

Presidente Arévalo destaca abastecimiento en la red hospitalaria

10:05 PM, Oct 28
Cristian Muñoz expone su liderato en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Cristian Muñoz expone su liderato en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala

08:04 PM, Oct 28
Diego Santis convocado a la Selección Nacional de Guatemala t
Deportes

Diego Santis convocado a la Selección Nacional de Guatemala

05:17 PM, Oct 28
El nuevo mensaje del exministro de Gobernación, Francisco Jiménezt
Nacionales

El nuevo mensaje del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez

08:41 PM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados UnidosEE.UU.Real MadridSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos