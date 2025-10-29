Estadio Maracaná es puesto a la venta

El Maracaná, uno de los templos más emblemáticos del fútbol mundial, podría cambiar de manos. El histórico estadio de Río de Janeiro, testigo de hazañas que marcaron generaciones, ha sido incluido en la lista de bienes que el gobierno del estado de Río de Janeiro planea vender para recaudar fondos. La decisión forma parte de un proyecto de ley modificado por la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa, que busca reducir el déficit fiscal y aliviar la deuda pública con el Gobierno Central, estimada en alrededor de 1.890 millones de euros.
El Estádio Jornalista Mário Filho, conocido popularmente como Maracaná, ha sido escenario de momentos inmortales del deporte. En su césped se escribió el legendario "Maracanazo" de 1950, cuando Uruguay sorprendió al mundo al vencer a Brasil, y más de seis décadas después, en 2014, Alemania levantó allí la Copa del Mundo tras derrotar a Argentina. Actualmente, el recinto es casa de dos de los clubes más populares del país, Flamengo y Fluminense, además de ser sede habitual de los partidos de la Selección de Brasil. Su valor de mercado ronda los 370 millones de dólares, aunque aún no se ha establecido un precio fijo de venta.
¿Qué pasará con el Maracaná?
El presidente de la Comisión, Rodrigo Amorim, explicó que el monto final dependerá de "lo que ofrezca el mercado", ya que la medida no responde únicamente a una necesidad financiera, sino también al elevado costo de mantenimiento del estadio, que asciende a unos 185 mil dólares por cada evento deportivo.
Según Amorim, el objetivo es evitar los gastos derivados del abandono de espacios públicos y reactivar su uso mediante una gestión más productiva. Sin embargo, la operación deberá superar varias etapas, entre ellas la aprobación del proyecto de ley y la búsqueda de una oferta privada concreta.
El proceso, no obstante, no será sencillo. El Maracaná se encuentra bajo concesión del consorcio Fla-Flu (Flamengo y Fluminense) hasta el año 2044, y ambos clubes ya manifestaron su intención de cumplir el contrato vigente. Con capacidad para 78.838 espectadores y más de siete décadas de historia, el estadio ha pasado por múltiples remodelaciones, la última antes del Mundial 2014. No es la primera vez que se plantea su venta: en 2011, el empresario Eike Batista intentó adquirirlo, pero la propuesta fue rechazada ante la inminencia de los grandes eventos deportivos que acogería Brasil. Hoy, con un contexto económico diferente, la posibilidad de que el Maracaná pase a manos privadas vuelve a tomar fuerza, marcando un nuevo capítulo en la historia de este coloso del deporte mundial.