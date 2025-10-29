 Guatemala con mejor participación en Juegos Centroamericanos
Deportes

Guatemala firma su mejor presentación en Juegos Centroamericanos

Pasaron 24 años para que Guatemala superara los metales alcanzados en la edición 2001, que también se celebraron en nuestro país.

La familia Brol también contribuyó para este logro histórico
La familia Brol también contribuyó para este logro histórico / FOTO: COG

La delegación de Guatemala ha escrito con letras de oro su nombre en la edición XII de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, donde logró superar el récord de las 364 medallas conseguidas en la edición 2001 de las justas deportivas, que también organizó el país.

Para este miércoles 29 de octubre, Guatemala tiene pasadas las 14:00 horas un total de 380 metales, divididos así: 162 oros, 125 platas y 93 bronces. Y hace 24 años, la cosecha de los chapines en nuestro país fue: 364 medallas en total (142 oros, 129 platas y 93 bronces), por lo que Guatemala no solo superó el total de metales, sino también ya lo hizo respecto al oro, y lo hará en la plata (le hacen falta 5) y el bronce (le falta una).

Este es un gran logro para la delegación nacional que a las puertas de cerrar esta edición de los Juegos Centroamericanos alcanzó dicho hito.

Es de recordar que los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 tienen como fecha oficial del 18 al 30 de octubre, aunque las competencias deportivas se iniciaron el pasado viernes 17 de octubre. Además, la ceremonia de inauguración se realizó el lunes 20 de octubre en Ciudad Cayalá, zona 16 capitalina, donde se dejó una mala imagen ante el mundo por lo desordenado que terminó siendo el encendido del pebetero.

Atletas y deportes destacados    

Sin duda alguna, el atleta más destacado del país fue el nadador Érick Gordillo, quien se hizo de al menos 12 metales, entre individuales y por equipo, además de encabezar la lista de atletas que impuso nuevas marcas centroamericanas. 

Otro de los atletas destacados, en este caso fue una revelación. Se trata del gimnasta Jaycko Bourdet, quien se colgó cuatro medallas de oro y dos de plata.

En marcha atlética, destacó la familia Barrondo con el oro, plata y bronce repartidas en Erick, José Alejandro y Uriel, respectivamente.

También el tiro con armas de caza hizo noticia con un podio para la familia Brol en la final del trap: Oro para Jean Pierre, plata para Hebert y bronce para Enrique.

Los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 finalizan este jueves 30 de octubre.

La familia Brol conquista el podio de los Juegos Centroamericanos 2025

Los hermanos Jean Pierre, Hebert y Enrique dan un momento mágico en las justas deportivas y son acompañados por su madre.

