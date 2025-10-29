Vinícius Jr, pide disculpas tras su reacción en el Clásico

El delantero brasileño Vinícius Junior ofreció disculpas públicas este miércoles tras la polémica reacción que tuvo al ser sustituido durante el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, disputado el pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu. El jugador, que abandonó el campo visiblemente molesto en el minuto 73, reconoció a través de un mensaje en sus redes sociales que su "pasión" y deseo de "ayudar al equipo" lo llevaron a perder la calma.
"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", escribió Vinícius en su cuenta oficial. El futbolista añadió que su carácter competitivo proviene del amor y compromiso que siente por el Real Madrid, prometiendo seguir trabajando con la misma entrega que lo ha caracterizado desde su llegada al club.
La reacción de Vinícius en el Clásico
Durante el encuentro, que terminó con victoria merengue por 2-1, las cámaras captaron el momento en que Vinícius salió del terreno de juego visiblemente enfadado, profiriendo insultos en portugués y mostrando su frustración con la decisión del técnico Xabi Alonso. Según lo captado por las cámaras de TV, el brasileño incluso habría insinuado su intención de marcharse del club en medio del enojo, antes de dirigirse a los vestuarios. Sin embargo, minutos más tarde regresó al banquillo para celebrar el triunfo junto a sus compañeros, gesto que fue interpretado como una señal de reconciliación.
Con este mensaje, Vinícius busca cerrar el episodio y reenfocar la atención en lo deportivo, consciente del impacto que su comportamiento generó entre los aficionados y dentro del vestuario blanco. El brasileño, una de las principales figuras del Real Madrid, reafirmó su compromiso con la institución y su deseo de seguir defendiendo la camiseta con la misma intensidad, aunque reconociendo la necesidad de controlar mejor sus emociones en los momentos de mayor tensión.