Cristiano Jr. debuta con la selección sub-16 de Portugal

El legado de Cristiano Ronaldo comienza a tomar forma en la nueva generación. Este jueves, su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Júnior, vivió un momento especial al debutar oficialmente con la selección sub-16 de Portugal, en el marco del Torneo de la Copa de las Federaciones, donde el conjunto luso se impuso 2-0 a la anfitriona Turquía. Aunque su participación fue breve —entró al campo en el minuto 90—, marcó el inicio de un camino prometedor bajo los mismos colores que defendió su padre con tanto éxito.
El encuentro se definió gracias a los goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral, jugadores formados en las academias del Sporting de Lisboa y del Braga, respectivamente. Portugal mostró una sólida actuación colectiva y controló el partido, asegurando una victoria importante en el inicio del torneo. La presencia de Cristiano Jr. en el tramo final fue más simbólica que decisiva, pero su inclusión en el equipo representa la confianza que el cuerpo técnico deposita en su desarrollo futbolístico.
Cristiano Ronaldo Jr., empieza a forjar su carrera
Con apenas 15 años, el joven extremo, conocido cariñosamente como "Cristianinho", continúa consolidando su ascenso en las categorías juveniles del combinado portugués. Ya en mayo había destacado en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde anotó un doblete en la final ante el país anfitrión, contribuyendo al triunfo luso por 3-2. Aquella actuación lo colocó en el radar de los seguidores del fútbol portugués, que observan con interés cada paso de quien podría seguir los pasos de una de las mayores leyendas del deporte.
Actualmente, Cristiano Ronaldo Júnior milita en la cantera del Al Nassr, el mismo club saudí donde brilla su padre. Antes, pasó por las academias del Manchester United y la Juventus de Turín, mostrando su capacidad para adaptarse a distintos estilos de juego. Portugal sub-16 volverá a la acción el próximo sábado ante Gales y cerrará su participación el martes frente a Inglaterra, partidos en los que Cristianinho podría tener más minutos para demostrar su talento y continuar escribiendo su propia historia en el fútbol internacional.