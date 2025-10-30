 Fedefut da a conocer indicaciones para adquirir boletos
PNC y Emetra darán acompañamiento durante venta de boletos para partidos de Selección

Conoce más de las indicaciones que dio a conocer la Federación de Futbol de Guatemala para adquirir los boletos para observar a la Selección Nacional

Agentes de la Policía Nacional Civil apoyarán en vigilancia durante venta de boletos para Selección Nacional
FOTO: PNC

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG), antes llamada Fedefut, dio a conocer una serie de indicaciones para que los aficionados tengan en cuenta al momento de adquirir los boletos para los partidos eliminatorios entre Guatemala y las selecciones de Panamá y Surinam, los cuales se disputarán en el mes de noviembre del presente año, y donde la "Bicolor" buscará su primera clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA en selecciones mayores.

De acuerdo al comunicado emitido en sus plataformas digitales, la Federación recuerda que la venta de boletos estará disponible al público desde el 4 de noviembre y tienen previsto que el 8 sea el último día de venta.

Los lugares donde estarán disponibles los boletos para poder observar a la Selección Nacional son:

Centro de Negocios Vista Hermosa, bulevar Vista Hermosa, colonia El Maestro de zona 15

Centro PIACE, avenida Reforma7-08 de la zona 9

Indicaciones proporcionadas por Federación

El objetivo de emitir esta serie de indicaciones por parte de la Federación de Futbol de Guatemala es, como dice su comunicado: "Para garantizar un proceso ágil y ordenado".

La venta de boletos dará inicio a las 07:00 horas

  • Es indispensable presentar su Documento Personal de Identificación (DPI)  
  • Cada persona podrá adquirir un máximo de tres entradas
  • Tener presente la dirección de su correo electrónico
  • Validar previamente el límite de su tarjeta de crédito o débito
  • No se podrá apartar lugares por respeto al resto de aficionados  
  • Se entregarán brazaletes para mantener el orden de la compra
  • En los centros de negocios se contará con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), seguridad privada y elementos de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (Emetra)
  • Los centros de negocios no contarán con parqueo
  • Sigue las instrucciones del personal de orden y control

Por último, la Federación envía un mensaje de unidad. "Estar en la cancha es más que un partido, es vivir la pasión y el orgullo de ser guatemalteco. Sigamos alentando juntos a nuestra ‘Azul y Blanco’", recuerda la Fedefut. 

Recomendaciones de Federación para compra de boletos para observar a Selección Nacional - FFG

