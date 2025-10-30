Los Azulejos a una victoria de conquistar la Serie Mundial

El novato Trey Yesavage tuvo una salida dominante, mientras Davis Schneider y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. sacaron la pelota del parque en el inicio del partido para que los Azulejos de Toronto derrotaran este miércoles por 1-6 a los Dodgers de Los Ángeles y se colocaran a una victoria de conquistar la Serie Mundial de las Grandes Ligas.
Con el triunfo en el quinto encuentro, los Azulejos van adelante 3-2 y tendrán la oportunidad de coronarse campeones el próximo viernes cuando disputen el sexto juego de este Clásico de Otoño, en el Roger Centre de Toronto.
Trey Yesavage (1-0) estableció una marca para un novato al ponchar a 12 bateadores en un partido de Serie Mundial, en su labor de siete entradas, en las que solo permitió tres imparables y una carrera para acreditarse la victoria por los Azulejos.
Con su jonrón de este miércoles, Guerrero Jr. sumó su segundo cuadrangular en la Serie Mundial y su octavo en esta postemporada, un registro que lo deja empatado con el japonés Shohei Ohtani con el máximo total de batazos de cuatro esquinas en estos playoffs.
En el encuentro, los Azulejos no perdieron tiempo y atacaron con poder en la misma primera entrada, cuando Davis Schneider conectó cuadrangular ante el primer lanzamiento del partido, realizado por Blake Snell, quien inició por los Dodgers (2-3).
Snell (0-2) se mantuvo en el montículo por 6.2 entradas, en las que le conectaron seis indiscutibles y le pisaron el plato en cinco ocasiones, mientras recetó siete ponches y terminó cargando con la derrota por los Dodgers.
La Serie Mundial 2025
- Juego 1: Blue Jays 11-4 Dodgers
- Juego 2: Blue Jays 1-5 Dodgers
- Juego 3: Dodgers 6-5 Blue Jays
- Juego 4: Dodgers 2-6 Blue Jays
- Juego 5: Dodgers 1-6 Blue Jays,
- Juego 6: Blue Jays-Dodgers, viernes 31de octubre a las 18:00 horas
- Juego 7: Blue Jays-Dodgers, sábado 1 de noviembre las 18:00 horas.