 Previa de la jornada 17 del Apertura 2025 de Guatemala
Deportes

Así se jugará la jornada 17 del Torneo Apertura 2025

La jornada 17 del Apertura 2025 promete grandes emociones, con el duelo entre Xelajú MC y Municipal como el más atractivo del fin de semana.

Foto de archivo del partido entre Xelajú MC y Municipal - Archivo
Foto de archivo del partido entre Xelajú MC y Municipal / FOTO: Archivo

Este fin de semana se disputará la jornada 17 del Torneo Apertura 2025 del fútbol guatemalteco, una fecha que puede ser determinante tanto en la lucha por los primeros lugares como en la pelea por evitar el descenso. Los duelos programados presentan atractivos enfrentamientos que podrían modificar el panorama general de la clasificación. Desde Mixco hasta Quetzaltenango, la emoción está garantizada en una fecha que se jugará entre el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre.

La acción comenzará el sábado en el estadio Municipal de Mixco, donde el conjunto "Chicharronero" recibirá a Antigua GFC a las 15:00 horas. Los locales llegan motivados tras un buen resultado en la jornada anterior, mientras que los coloniales necesitan sumar de a tres para recuperar terreno. Más tarde, a las 17:00 horas, Comunicaciones recibirá a Achuapa en el Estadio Cementos Progreso, en un duelo que promete intensidad: los "Cremas" buscan reencontrarse con la victoria y el conjunto cebollero intentará mantener el impulso de su reciente triunfo. El sábado cerrará con el choque entre Malacateco y Marquense en el Estadio Santa Lucía, desde las 19:00 horas, donde los "Toros" tratarán de corregir errores ante un rival que llega inspirado.

Jornada 17 del Apertura 2025

El domingo 2 de noviembre también ofrecerá encuentros decisivos. A las 11:00 horas, Cobán Imperial recibirá a Aurora FC en el Estadio Verapaz José Ángel Rossi, con ambos equipos enfocados en sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación. Aurora viene de una victoria alentadora y quiere seguir escalando, mientras que los "Príncipes Azules" buscarán reivindicarse ante su afición. Más tarde, a las 15:00 horas, Mictlán y Guastatoya se enfrentarán en el Estadio La Asunción, en un duelo clave entre dos equipos urgidos de puntos tras sus recientes derrotas.

El cierre de la jornada estará a cargo de uno de los encuentros más esperados del campeonato: Xelajú MC recibirá a Municipal en el Estadio Mario Camposeco a las 20:00 horas. Ambos equipos llegan con la moral en alto tras ganar en la fecha anterior y prometen un espectáculo lleno de intensidad, calidad y goles. Con todo por definirse en la parte alta y baja de la tabla, la jornada 17 del Apertura 2025 se perfila como una de las más emocionantes de la fase regular.

Foto embed
Jornada 17 del Apertura 2025 - Emisoras Unidas

