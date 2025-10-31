Calendario oficial de las finales Xelajú-Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense albergará el partido de ida en el estadio Alejandro Morera Soto el miércoles 26 de noviembre, mientras que Xelajú M. C. será sede de la final de vuelta el miércoles 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso.
El ganador será coronado campeón de clubes de la Copa Centroamérica Concacaf 2025 y recibirá un pase directo a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026.
Xelajú reservó su lugar en la final tras vencer al Real CD España 2-1 en penales, tras un empate global de 2-2 en el tiempo reglamentario de las semifinales. En su segunda aparición en el torneo, el club guatemalteco avanzó del grupo D con un récord de tres victorias y una derrota. En los cuartos de final, Xelajú derrotó al Sporting San Miguelito de Panamá por un global de 3-2, preparando el escenario para su dramática victoria en las semifinales.
El bicampeón Alajuelense aseguró su lugar en la final tras derrotar al poderoso Olimpia de Honduras 3-0 en la tanda de penales, tras un empate global de 2-2 en las semifinales. El club costarricense abrió el torneo en el grupo A, avanzando a los cuartos de final con tres victorias y una sola derrota. En los cuartos de final, Alajuelense superó a otro club hondureño, Motagua, y avanzó gracias a los goles de visita tras un global de 2-2. Esa victoria abrió el camino para avanzar a las semifinales contra Olimpia y aseguró su regreso a la final del torneo regional.
Calendario de las finales
- Final de ida, Alajuelense-Xelajú: Miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto
- Final de vuelta, Xelajú-Alajuelense: Miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso
Beneficio para el campeón
El ganador de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 será coronado campeón y se asegurará un lugar en los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2026.
Los dos semifinalistas perdedores (Real España y Olimpia), y los dos ganadores del play-in (Cartaginés y Sporting San Miguelito) también se clasificaron para la Copa de Campeones del próximo año y comenzarán a jugar en la ronda uno.
La Copa de Campeones Concacaf 2026, la edición 61 de la competencia, ya ha visto a algunos de los mejores equipos de la región asegurar sus plazas. La competencia comenzará con la ronda uno en febrero, seguida de los octavos de final en marzo, los cuartos de final en abril, las semifinales en abril y mayo, y la final a partido único el sábado 30 de mayo.
*Información Concacaf.