 Diana Romero, una colombiana "enamorada" de Guatemala
Deportes

Diana Romero, una colombiana "enamorada" de Guatemala

La colombiana Diana Romero, modelo en la Vuelta a Guatemala 2025, comparte su pasión por el ciclismo, su admiración por el país y cómo ha quedado encantada con su gente y paisajes.

Compartir:
Diana Romero, una colombiana “enamorada” de Guatemala - Alex Meoño
Diana Romero, una colombiana “enamorada” de Guatemala / FOTO: Alex Meoño

En cada edición de la Vuelta a Guatemala se descubren nuevas historias más allá del ciclismo, y una de ellas es la de Diana Romero, una carismática colombiana que ha conquistado con su simpatía y entusiasmo a quienes la rodean. Oriunda de Bogotá y profesional en entrenamiento deportivo, Diana forma parte del equipo de modelos que acompaña la 64 edición de la Vuelta a Guatemala 2025, una experiencia que, según confiesa, le ha permitido crecer, aprender y disfrutar de cerca uno de los eventos más importantes del ciclismo centroamericano.

Trabajar en la Vuelta le ha brindado la oportunidad de conocer diversas regiones del país, sumergirse en su cultura y vivir de cerca la emoción de cada etapa. "Una Vuelta a Guatemala requiere madrugar mucho y viajar bastante", comenta con una sonrisa, aunque rápidamente añade que "viajar lo vale porque los paisajes de Guatemala son espectaculares". Además, como apasionada del deporte y practicante del ciclismo en su natal Colombia, Diana siente una conexión especial con los pedalistas y admira profundamente el esfuerzo que realizan en cada recorrido.

Diana Romero, enamorada de la cultura guatemalteca

Más allá de su papel en la competencia, Diana ha encontrado en Guatemala un país que la ha cautivado por completo. "Me encantan sus paisajes, su cultura y su gente", expresa con cariño. Su gastronomía también ha sido una grata sorpresa, y entre todos los platillos típicos, sus favoritos son las shecas de Quetzaltenango, un pan tradicional que la conquistó desde el primer bocado.

Al hablar de figuras guatemaltecas que admira, no duda en mencionar a Ricardo Arjona, cuya música la ha acompañado en muchos momentos. Su frase de vida, "vivir un día a la vez", refleja su actitud positiva y su deseo de disfrutar cada experiencia. Así, Diana Romero no solo aporta su presencia y energía a la Vuelta a Guatemala, sino que también se lleva consigo un pedacito del país que, según sus propias palabras, "ya ocupa un lugar muy especial en su corazón".

Diana Romero, una colombiana enamorada de Guatemala | Alex Meoño

Diana Romero, una colombiana "enamorada" de Guatemala / Alex Meoño

Diana Romero, una colombiana enamorada de Guatemala | Alex Meoño

Diana Romero, una colombiana "enamorada" de Guatemala / Alex Meoño

Diana Romero, una colombiana enamorada de Guatemala | Alex Meoño

Diana Romero, una colombiana "enamorada" de Guatemala / Alex Meoño

Diana Romero, una colombiana enamorada de Guatemala | Alex Meoño

Diana Romero, una colombiana "enamorada" de Guatemala / Alex Meoño

En Portada

Recapturado tras fugarse de Fraijanes II enfrentará proceso penalt
Nacionales

Recapturado tras fugarse de Fraijanes II enfrentará proceso penal

10:36 AM, Oct 31
¿Qué implementos usa un ciclista en la Vuelta a Guatemala?t
Deportes

¿Qué implementos usa un ciclista en la Vuelta a Guatemala?

10:05 AM, Oct 31
Unión Europea expresa preocupación por situación en Guatemalat
Nacionales

Unión Europea expresa preocupación por situación en Guatemala

09:48 AM, Oct 31
PMT implementa operativo especial por inicio de la residencia de Ricardo Arjona t
Farándula

PMT implementa operativo especial por inicio de la residencia de Ricardo Arjona

11:01 AM, Oct 31

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosSeguridad vialFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos