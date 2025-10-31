Diana Romero, una colombiana "enamorada" de Guatemala

En cada edición de la Vuelta a Guatemala se descubren nuevas historias más allá del ciclismo, y una de ellas es la de Diana Romero, una carismática colombiana que ha conquistado con su simpatía y entusiasmo a quienes la rodean. Oriunda de Bogotá y profesional en entrenamiento deportivo, Diana forma parte del equipo de modelos que acompaña la 64 edición de la Vuelta a Guatemala 2025, una experiencia que, según confiesa, le ha permitido crecer, aprender y disfrutar de cerca uno de los eventos más importantes del ciclismo centroamericano.
Trabajar en la Vuelta le ha brindado la oportunidad de conocer diversas regiones del país, sumergirse en su cultura y vivir de cerca la emoción de cada etapa. "Una Vuelta a Guatemala requiere madrugar mucho y viajar bastante", comenta con una sonrisa, aunque rápidamente añade que "viajar lo vale porque los paisajes de Guatemala son espectaculares". Además, como apasionada del deporte y practicante del ciclismo en su natal Colombia, Diana siente una conexión especial con los pedalistas y admira profundamente el esfuerzo que realizan en cada recorrido.
Diana Romero, enamorada de la cultura guatemalteca
Más allá de su papel en la competencia, Diana ha encontrado en Guatemala un país que la ha cautivado por completo. "Me encantan sus paisajes, su cultura y su gente", expresa con cariño. Su gastronomía también ha sido una grata sorpresa, y entre todos los platillos típicos, sus favoritos son las shecas de Quetzaltenango, un pan tradicional que la conquistó desde el primer bocado.
Al hablar de figuras guatemaltecas que admira, no duda en mencionar a Ricardo Arjona, cuya música la ha acompañado en muchos momentos. Su frase de vida, "vivir un día a la vez", refleja su actitud positiva y su deseo de disfrutar cada experiencia. Así, Diana Romero no solo aporta su presencia y energía a la Vuelta a Guatemala, sino que también se lleva consigo un pedacito del país que, según sus propias palabras, "ya ocupa un lugar muy especial en su corazón".