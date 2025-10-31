¿Qué implementos usa un ciclista en la Vuelta a Guatemala?

Durante la mañana de este viernes, antes del inicio de la octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, el director de deportes de Emisoras Unidas, Marco Tulio Ipuerto, sostuvo una interesante conversación con Cristian Muñoz, ciclista del Team Nu Colombia y actual líder de la clasificación general. En la entrevista, el colombiano compartió detalles sobre el equipamiento que utiliza en competencia, revelando que detrás del rendimiento de un deportista de élite existe una combinación de tecnología, estrategia y disciplina que muchas veces pasa desapercibida para el público.
Muñoz explicó que, más allá de la preparación física, los implementos son un factor clave para alcanzar el máximo desempeño en cada etapa. Uno de los elementos que siempre lleva consigo es un pequeño papel pegado en el manubrio, donde tiene anotados los premios de montaña y las metas volantes. Este sencillo pero útil recurso le permite planificar mejor su esfuerzo y estar atento a los puntos estratégicos del recorrido, especialmente en etapas de alta exigencia como las de montaña.
Detalles de la Vuelta a Guatemala 2025
Otro de los implementos indispensables es su ciclocomputador Wahoo, un avanzado dispositivo GPS diseñado para bicicletas. Este aparato recopila datos de velocidad, distancia, altitud, tiempo y ritmo cardíaco, además de ofrecer navegación inteligente y métricas de entrenamiento en tiempo real. Los ciclistas profesionales utilizan este tipo de tecnología para analizar su rendimiento durante y después de la competencia, permitiendo ajustar su estrategia y mejorar su preparación. Los equipos Wahoo, además, son compatibles con otros dispositivos deportivos y rodillos inteligentes, lo que facilita la conexión entre entrenamientos en interiores y en carretera.
En cuanto a la bicicleta, el líder del Team Nu Colombia utiliza una Scott con ruedas de líquido, una innovación que reduce los riesgos de pinchazos, ya que el líquido sella automáticamente cualquier fuga de aire. El marco de aluminio ofrece una excelente relación entre peso y resistencia, ideal para soportar las exigencias del terreno guatemalteco. Cada componente de la bicicleta está pensado para optimizar la velocidad, el control y la eficiencia energética del ciclista.
La seguridad también ocupa un lugar primordial. Muñoz comentó que utiliza un casco de escalador marca Lazer, diseñado especialmente para etapas de montaña por su ligereza y ventilación superior. A esto se suman los lentes, guantes y zapatillas que proporciona su equipo, los cuales están fabricados con materiales de alta calidad para garantizar comodidad, protección y un mejor desempeño aerodinámico.
El colombiano recalcó que el nivel del equipamiento depende, en gran medida, del presupuesto de cada equipo, lo que marca una diferencia significativa en el ciclismo profesional. Sin embargo, Muñoz fue enfático al señalar que más allá de la tecnología y los implementos, "lo más importante es el corazón y la cabeza que uno le pone a sus objetivos", una frase que resume el espíritu competitivo y la determinación que caracterizan a los grandes atletas.