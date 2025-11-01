Comunicaciones se refuerza con el cubano Dairon Reyes

Comunicaciones atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. El conjunto albo, acostumbrado a pelear por los primeros puestos del torneo guatemalteco y respaldado por sus 32 títulos de Liga Nacional, se encuentra inmerso en una profunda crisis deportiva. Los malos resultados recientes lo han llevado a ocupar posiciones poco habituales en la tabla, situación que ha generado preocupación en la afición y en la dirigencia, quienes buscan una reacción inmediata para enderezar el rumbo.
Ante este panorama, el club decidió reforzarse para el tramo final del campeonato con la incorporación del mediocampista cubano Dairon Reyes, proveniente del Inter Miami 2 de Estados Unidos. Reyes, de perfil zurdo, puede desempeñarse tanto como volante ofensivo como extremo por la banda derecha, lo que le brinda al técnico crema una opción versátil en ataque. Su carrera prometía un ascenso importante en la MLS, pero en mayo de 2023 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, lesión que detuvo su progreso y lo alejó de las canchas por varios meses.
Conociendo a Dairon Reyes
Tras recuperarse completamente, el futbolista regresó a la acción en 2024, aunque el Inter Miami decidió no renovarle contrato. Desde inicios de 2025 se encontraba sin equipo, participando únicamente con la selección de Cuba en partidos de las Eliminatorias y la Liga de Naciones de la Concacaf. En sus redes sociales, Reyes expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: "Empieza una nueva historia, con la misma pasión de siempre. Vamos con todo. Orgulloso de vestir estos colores. Gracias por la bienvenida", escribió, acompañado de una fotografía con la camiseta crema.
La incorporación del cubano genera expectativa entre los aficionados, que esperan que su dinamismo y técnica aporten al resurgir del equipo. Según la planificación del cuerpo técnico, Dairon Reyes podría debutar este mismo sábado cuando Comunicaciones reciba a Achuapa en el Estadio Cementos Progreso. El encuentro será crucial para las aspiraciones del conjunto capitalino, que necesita sumar de a tres para salir del fondo y comenzar a recuperar el prestigio que históricamente lo ha caracterizado.