Dodgers revalidan su corona y ganan la Serie Mundial 2025

Los Ángeles Dodgers volvieron a escribir una página dorada en la historia del béisbol al proclamarse campeones de la Serie Mundial 2025, luego de vencer este sábado 5-4 a los Azulejos de Toronto en un emocionante séptimo juego que se extendió hasta la undécima entrada. El equipo angelino, que ya había conquistado el título en 2024, logró así el bicampeonato de las Grandes Ligas en un duelo lleno de dramatismo y heroísmo en el Rogers Centre.
Toronto parecía tener el campeonato en sus manos al llegar a la octava entrada con ventaja de 4-2, pero los Dodgers nunca se rindieron. Un cuadrangular de Max Muncy redujo la diferencia y, en la novena, el venezolano Miguel Rojas encendió la esperanza al conectar el jonrón del empate, silenciando a los aficionados canadienses. El partido se encaminó a entradas extras, donde cada lanzamiento fue una batalla entre nervios y determinación.
Dodgers, una nueva dinastía
Fue en la undécima entrada cuando llegó la jugada que selló la gloria. Will Smith, con un poderoso batazo, envió la pelota fuera del parque y le dio a los Dodgers la victoria definitiva, asegurando el título número nueve en la historia de la franquicia. Con este triunfo, Los Ángeles se convierten en el primer equipo en lograr un doblete consecutivo en Serie Mundial desde los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000, un logro que consolida su estatus de dinastía moderna.
Los Dodgers no solo reafirmaron su dominio reciente, sino que también fortalecieron su legado en las Grandes Ligas. Con títulos en 2020, 2024 y 2025, el conjunto angelino ha conquistado tres campeonatos en los últimos seis años, situándose como la segunda franquicia más exitosa de la historia, solo por detrás de los Yankees, que suman 27 coronas. Este nuevo campeonato confirma que los Dodgers viven una era dorada, sostenida en talento, carácter y un espíritu competitivo que los mantiene en la cima del béisbol mundial.