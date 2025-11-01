 Dodgers revalidan su corona y ganan la Serie Mundial 2025
Deportes

Los Ángeles Dodgers revalidan su corona y conquistan la Serie Mundial 2025

Los Ángeles Dodgers se consagraron campeones de la Serie Mundial 2025 tras vencer 5-4 a los Toronto Blue Jays en un épico séptimo juego que se definió en extra-innings.

Compartir:
Los Ángeles Dodgers revalidan su corona y conquistan la Serie Mundial 2025 - EFE
Los Ángeles Dodgers revalidan su corona y conquistan la Serie Mundial 2025 / FOTO: Agencia EFE

Los Ángeles Dodgers volvieron a escribir una página dorada en la historia del béisbol al proclamarse campeones de la Serie Mundial 2025, luego de vencer este sábado 5-4 a los Azulejos de Toronto en un emocionante séptimo juego que se extendió hasta la undécima entrada. El equipo angelino, que ya había conquistado el título en 2024, logró así el bicampeonato de las Grandes Ligas en un duelo lleno de dramatismo y heroísmo en el Rogers Centre.

Toronto parecía tener el campeonato en sus manos al llegar a la octava entrada con ventaja de 4-2, pero los Dodgers nunca se rindieron. Un cuadrangular de Max Muncy redujo la diferencia y, en la novena, el venezolano Miguel Rojas encendió la esperanza al conectar el jonrón del empate, silenciando a los aficionados canadienses. El partido se encaminó a entradas extras, donde cada lanzamiento fue una batalla entre nervios y determinación.

Dodgers, una nueva dinastía

Fue en la undécima entrada cuando llegó la jugada que selló la gloria. Will Smith, con un poderoso batazo, envió la pelota fuera del parque y le dio a los Dodgers la victoria definitiva, asegurando el título número nueve en la historia de la franquicia. Con este triunfo, Los Ángeles se convierten en el primer equipo en lograr un doblete consecutivo en Serie Mundial desde los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000, un logro que consolida su estatus de dinastía moderna.

Los Dodgers no solo reafirmaron su dominio reciente, sino que también fortalecieron su legado en las Grandes Ligas. Con títulos en 2020, 2024 y 2025, el conjunto angelino ha conquistado tres campeonatos en los últimos seis años, situándose como la segunda franquicia más exitosa de la historia, solo por detrás de los Yankees, que suman 27 coronas. Este nuevo campeonato confirma que los Dodgers viven una era dorada, sostenida en talento, carácter y un espíritu competitivo que los mantiene en la cima del béisbol mundial.

En Portada

La Vuelta a Guatemala 2025 llega a su gran final este domingot
Deportes

La Vuelta a Guatemala 2025 llega a su gran final este domingo

05:29 PM, Nov 01
CC ampara a los diputados de oposición y ordena sesionart
Nacionales

CC ampara a los diputados de oposición y ordena sesionar

12:28 PM, Nov 01
Insivumeh da por iniciada la temporada de frentes fríost
Nacionales

Insivumeh da por iniciada la temporada de frentes fríos

04:30 PM, Nov 01
Los Ángeles Dodgers revalidan su corona y conquistan la Serie Mundial 2025t
Deportes

Los Ángeles Dodgers revalidan su corona y conquistan la Serie Mundial 2025

10:29 PM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridad#liganacional#64VueltaaGuateLluviasSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos