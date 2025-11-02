Fede Valverde: "Mbappé lo va a conseguir todo"

El uruguayo Fede Valverde, capitán del Real Madrid ante el Valencia, celebró el momento goleador de Kylian Mbappé, de quien dijo que está "espectacular" y que "lo va a conseguir todo". "Está espectacular, disfrutando.
"Está espectacular, disfrutando. Tenemos que sacarle el mayor fruto posible para que siga disfrutando, marcando goles para el Real Madrid, para él y para que siga sumando en su historia en ese pequeño camino que recién comenzó aquí. Le queda todavía muchísimo por lograr y lo va a conseguir porque tiene todas las condiciones. Es de los mejores del mundo y nosotros le apoyamos y le damos la mayor cantidad de balones posibles", aseguró.
Valverde celebró la imagen del primer acto, con un 3-0 al descanso, pero fue crítico con la relajación del segundo.
"Hicimos una primera parte espectacular, obviamente con un 3-0 lo normal es que te relajes, aunque siempre hay que seguir mejorando, minimizar errores que tenemos en el partido y seguir presionando. Creo que la segunda parte nos vinimos un poco abajo, pero fue por el resultado. Con tanta ventaja te relajas y permite al rival crear ocasiones", dijo en Real Madrid Tv.
Tras dejar la portería a cero ante el Valencia, Fede Valverde celebró la forma en la que los delanteros presionan al rival esta temporada.
"Tenemos muchos jugadores de calidad, siempre me gusta destacar el orgullo de buscar la pelota cuando la tiene el rival, presionar cuando la perdemos lo más rápido posible y así es cuando más ocasiones tenemos a favor. Tenemos que seguir puliendo eso. Hay jugadores de mucha calidad que se están esforzando por recuperar la pelota y los de atrás estamos muy orgullosos", valoró Valverde.
Por último, celebró el gran gol de Álvaro Carreras. "Tiene un golpeo espectacular, siempre lo demuestra en los entrenamientos y se lo merece por su trabajo y por las ganas de seguir creciendo en este club. Es un gran jugador y gran persona", sentenció Valverde.
*Información EFE.
