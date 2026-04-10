La primera Jornada Retro de La Liga maravilla al mundo

Este día arrancó la jornada 32 de La Liga con el empate entre Real Madrid vs. Girona, duelo que terminó igualado 1-1. Dicho partido estuvo marcado por ciertos detalles que le dieron aspectos del pasado a la liga española en la denominada Jornada Retro.
Ayer, La Liga informó que celebrará del 10 al 13 de abril la primera Jornada Retro de su historia, una iniciativa pionera que convertirá una jornada de competición en una experiencia transversal donde el legado del futbol español es el gran protagonista.
La Jornada Retro propone una mirada al pasado desde el presente, conectando la historia de los clubes con nuevas audiencias y llevando el futbol más allá de los 90 minutos: Una retransmisión que trasladará al espectador a otra época.
Durante la fecha 31, toda la experiencia audiovisual de La Liga se transforma para acompañar la narrativa de la Jornada Retro, convirtiendo cada partido en una propuesta visual única.
Las retransmisiones incorporarán grafismos específicos inspirados en la estética de décadas pasadas, con una identidad visual completamente adaptada al concepto retro. Marcadores, transiciones, rótulos y elementos gráficos recrearán el lenguaje visual del futbol de otras épocas, generando una experiencia inmersiva para el espectador.
Movistar y DAZN se unen a la Jornada Retro
Movistar y DAZN adaptaron sus plataformas a la temática de la Jornada Retro, incorporando una ambientación específica y contenidos especiales centrados en la historia de La Liga, lo que permitirá a los fans revivir los momentos más icónicos y representativos de la competición, reforzando así su conexión emocional con los grandes hitos del pasado.
Patrocinadores alineados con la iniciativa
La Jornada Retro contará con la implicación de los patrocinadores de La Liga, que se suman a esta iniciativa para amplificar su alcance y reforzar su conexión con los aficionados.
Entre ellos, destaca PUMA, que ha desarrollado un balón oficial específico para la jornada, inspirado en la estética retro y diseñado para integrarse plenamente en la narrativa visual de la competición.
Su aportación, directamente vinculada al juego, refuerza la coherencia de la experiencia dentro del terreno de juego.
La Jornada Retro no solo celebra la historia del futbol español, sino que demuestra que ese legado sigue más vivo que nunca.