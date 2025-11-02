 Manuel Rodas se despide de las Vueltas a Guatemala
Manuel Rodas se despide de las Vueltas a Guatemala

El dos veces campeón bajó este domingo el telón a los máximos eventos del ciclismo nacional.

Manuel Rodas se despidió este domingo de las Vueltas a Guatemala
Manuel Rodas se despidió este domingo de las Vueltas a Guatemala / FOTO: Alex Meoño

El pasado miércoles 29 de octubre, previo al arranque de la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, que recorrió 90.5 kilómetros entre Catarina, San Marcos, y, San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, Manuel Rodas hacía alusión al fin de su exitosa carrera dentro del ciclismo élite del país.

"Llevo 20 vueltas y ya cansa solo de escuchar ese número, pero gracias a Dios llevamos ya alrededor de 25 años de estar subiendo la bicicleta y participar en Vueltas a Guatemala (...) La edad dice que ya va siendo tiempo de lo mejor dejar la competencia, esperemos ver ahí el momento oportuno. Seguiremos ahí pedaleando; hay otras modalidades de ciclismo que uno puede estar, seguiré dándole al pedal", expresó Rodas aquel día.

Manuel Rodas: “La edad dice que ya va siendo tiempo de dejar la competencia”

Por su parte, el otro dos veces campeón de la Vuelta, Mardoqueo Vásquez, habló del evento que realizará en noviembre.

Manuel Rodas se despide de las Vueltas 

Y este domingo 2 de noviembre, en la celebración de la última etapa de la Vuelta a Guatemala, que hizo su recorrido en el Anillo Periférico, se confirmó que Manuel Rodas se despide de las Vueltas a Guatemala, evento que ganó en dos ediciones, la 2017 y 2019.

"Hoy despedimos una era, pero celebramos una historia que quedará para siempre. Manuel Rodas se despide de las Vueltas a Guatemala, dejando tras de sí un legado de esfuerzo, disciplina y amor por el ciclismo", informó el equipo Decorabaños-Bantrab-Quetzaltenango en sus redes sociales.

Añadió: "Más que un campeón, eres un ejemplo de constancia, humildad y pasión.

Tu nombre seguirá rodando en cada kilómetro, inspirando a las nuevas generaciones a soñar en grande. Gracias, Manuel Rodas, por pedalear con el alma, por representar con orgullo a Guatemala y por llevar los colores del Equipo Decorabaños Bantrab a lo más alto".

Por último, su equipo le dedicó estas palabras: Hoy no termina tu historia... comienza tu leyenda".

Palabras de Manuel Rodas

Al finalizar la décima etapa en Villa Linda y tras recibir un homenaje a la altura europea, Manuel Rodas habló con los medios de comunicación y señaló lo que significó para él estos eventos.

"Quiero agradecer especial y personalmente a todos mis colegas ciclistas por el homenaje, la verdad no me lo esperaba, fue espectacular. Solo en las grandes vueltas lo había visto", señaló Rodas.

Manuel Rodas: "Cada inicio tiene su final, hoy le pongo yo fin a mis recorridos en Vueltas Ciclísticas. Haré pruebas más cortas, pruebas de menos días. Estoy comprometido con mi equipo a seguir, y esperamos estar en eventos importantes, sin embargo, a las vueltas en sí, hoy fue mi último día".    

