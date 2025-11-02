Neymar vuelve a jugar tras casi dos meses de ausencia

Santos consiguió un valioso empate 1-1 ante Fortaleza en Vila Belmiro gracias a un desafortunado gol en propia puerta de Bruno Pacheco a poco más de quince minutos del final. El resultado permitió al "Peixe" mantenerse fuera de la zona de descenso, pero la gran noticia de la jornada fue, sin duda, el esperado regreso de Neymar tras 45 días alejado de las canchas. La estrella brasileña, que no jugaba desde el 14 de septiembre ante Atlético Mineiro, volvió a vestirse de corto para reencontrarse con su afición y aportar su talento en un momento clave de la temporada.
El delantero había sufrido una lesión muscular en el muslo durante un entrenamiento pocos días después de aquel partido, la tercera desde su regreso al club de sus amores. Aunque inicialmente se estimó que estaría ausente cerca de un mes, su proceso de recuperación se prolongó más de lo previsto. Finalmente, Neymar volvió a ser convocado por el técnico Juan Pablo Vojvoda, quien destacó la disposición del jugador por ayudar al equipo: "Recibí el ‘feedback’ de que él quería jugar y contribuir. La decisión fue fácil, porque sé que no es un futbolista cualquiera, sino alguien muy importante para el fútbol mundial", comentó el entrenador antes del encuentro.
Volvió Neymar
El retorno del ídolo fue cuidadosamente gestionado. Neymar inició el partido en el banquillo, mientras el joven Robson, hijo de Robinho, ingresó en el descanso para intentar revertir la ventaja inicial de Fortaleza. Sin embargo, cuando restaban poco más de veinte minutos para el final, Vojvoda decidió darle ingreso al astro brasileño, desatando la ovación del público presente en Vila Belmiro. Pocos minutos después, Santos logró el empate, y con ello comenzó el espectáculo de Neymar: tres pases clave, dos regates exitosos, cuatro faltas recibidas y una genialidad con una "paradinha" previa a un tiro libre que recordó a su etapa inicial en el club, cuando su talento desafiante ya marcaba diferencia.
Con contrato vigente hasta diciembre, el futuro de Neymar sigue siendo una incógnita. Según informó ESPN, la directiva del Santos aún no ha decidido si le ofrecerá la renovación, mientras diversos reportes aseguran que su entorno explora opciones en Europa. El objetivo del jugador sería regresar al más alto nivel competitivo para convencer a Carlo Ancelotti y ganarse un puesto en la selección brasileña con miras al Mundial de 2026. Por ahora, el regreso de Neymar representa una bocanada de esperanza para Santos y un recordatorio de que, pese al tiempo y las lesiones, el talento del "10" sigue intacto.