 Neymar vuelve a jugar tras casi dos meses de ausencia
Deportes

Neymar vuelve a jugar tras casi dos meses de ausencia

El futbolista brasileño reapareció en el empate (1-1) del Santos ante Fortaleza, no jugaba un partido oficial desde el pasado 14 de septiembre.

Compartir:
Neymar, futbolista del Santos FC - Santos FC
Neymar, futbolista del Santos FC / FOTO: Santos FC

Santos consiguió un valioso empate 1-1 ante Fortaleza en Vila Belmiro gracias a un desafortunado gol en propia puerta de Bruno Pacheco a poco más de quince minutos del final. El resultado permitió al "Peixe" mantenerse fuera de la zona de descenso, pero la gran noticia de la jornada fue, sin duda, el esperado regreso de Neymar tras 45 días alejado de las canchas. La estrella brasileña, que no jugaba desde el 14 de septiembre ante Atlético Mineiro, volvió a vestirse de corto para reencontrarse con su afición y aportar su talento en un momento clave de la temporada.

El delantero había sufrido una lesión muscular en el muslo durante un entrenamiento pocos días después de aquel partido, la tercera desde su regreso al club de sus amores. Aunque inicialmente se estimó que estaría ausente cerca de un mes, su proceso de recuperación se prolongó más de lo previsto. Finalmente, Neymar volvió a ser convocado por el técnico Juan Pablo Vojvoda, quien destacó la disposición del jugador por ayudar al equipo: "Recibí el ‘feedback’ de que él quería jugar y contribuir. La decisión fue fácil, porque sé que no es un futbolista cualquiera, sino alguien muy importante para el fútbol mundial", comentó el entrenador antes del encuentro.

Volvió Neymar

El retorno del ídolo fue cuidadosamente gestionado. Neymar inició el partido en el banquillo, mientras el joven Robson, hijo de Robinho, ingresó en el descanso para intentar revertir la ventaja inicial de Fortaleza. Sin embargo, cuando restaban poco más de veinte minutos para el final, Vojvoda decidió darle ingreso al astro brasileño, desatando la ovación del público presente en Vila Belmiro. Pocos minutos después, Santos logró el empate, y con ello comenzó el espectáculo de Neymar: tres pases clave, dos regates exitosos, cuatro faltas recibidas y una genialidad con una "paradinha" previa a un tiro libre que recordó a su etapa inicial en el club, cuando su talento desafiante ya marcaba diferencia.

Con contrato vigente hasta diciembre, el futuro de Neymar sigue siendo una incógnita. Según informó ESPN, la directiva del Santos aún no ha decidido si le ofrecerá la renovación, mientras diversos reportes aseguran que su entorno explora opciones en Europa. El objetivo del jugador sería regresar al más alto nivel competitivo para convencer a Carlo Ancelotti y ganarse un puesto en la selección brasileña con miras al Mundial de 2026. Por ahora, el regreso de Neymar representa una bocanada de esperanza para Santos y un recordatorio de que, pese al tiempo y las lesiones, el talento del "10" sigue intacto.

Foto embed
Neymar, jugador del Santos FC - instagram @neymarjr

En Portada

La Vuelta a Guatemala 2025 llega a su gran final este domingot
Deportes

La Vuelta a Guatemala 2025 llega a su gran final este domingo

05:29 PM, Nov 01
CC ampara a los diputados de oposición y ordena sesionart
Nacionales

CC ampara a los diputados de oposición y ordena sesionar

12:28 PM, Nov 01
Insivumeh da por iniciada la temporada de frentes fríost
Nacionales

Insivumeh da por iniciada la temporada de frentes fríos

04:30 PM, Nov 01
Neymar vuelve a jugar tras casi dos meses de ausenciat
Deportes

Neymar vuelve a jugar tras casi dos meses de ausencia

07:15 AM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridad#liganacional#64VueltaaGuateEstados UnidosLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos