Resultado Barcelona vs. Elche - Jornada 11 LaLiga

El FC Barcelona logró un valioso triunfo por 3-1 ante un combativo Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un duelo correspondiente a una nueva jornada de LaLiga española. Aunque el marcador refleja una diferencia clara, el conjunto visitante ofreció una gran versión futbolística y nunca bajó los brazos, disputando la posesión y complicando por momentos al cuadro dirigido por Hansi Flicl.
El partido comenzó con un ritmo vertiginoso y con un Barça decidido a imponer condiciones desde el pitazo inicial. Lamine Yamal y Ferran Torres fueron los encargados de abrir el marcador en los primeros once minutos, aprovechando dos errores defensivos del Elche que terminaron siendo determinantes. Sin embargo, el equipo ilicitano no se rindió y encontró premio a su insistencia cuando Rafa Mir descontó antes del descanso, llevando incertidumbre a las gradas y manteniendo viva la emoción del encuentro.
Barcelona lo sentención en la segunda parte
En la segunda mitad, el Barcelona buscó mayor control del juego, aunque el Elche continuó presionando con intensidad y generando peligro. Fue hasta la hora de partido cuando Marcus Rashford, en una gran jugada individual, firmó el tercer tanto azulgrana, devolviendo la tranquilidad a los locales. Pese a la desventaja, el Elche siguió intentando hasta el final, dejando una imagen muy digna ante uno de los equipos más potentes del campeonato.
Con este resultado, el Barcelona se mantiene en la segunda posición de LaLiga, a cinco puntos del líder, el Real Madrid. Los merengues, que se impusieron en el Clásico del fin de semana anterior, conservan una ventaja importante en la cima. Aun así, los culés confían en que su buena dinámica y el crecimiento de jóvenes figuras como Lamine Yamal les permitan seguir peleando por el título en la recta final de la temporada.