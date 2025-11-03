Real Madrid confirma que Mastantuono sufre una pubalgia

El joven futbolista argentino Franco Mastantuono será baja para el partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Liverpool en Anfield, correspondiente a la cuarta jornada del torneo europeo. El mediocampista no participó en el entrenamiento previo al viaje y se sometió a pruebas médicas que confirmaron una pubalgia, según informó el club blanco a través de un comunicado oficial. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", detalló el parte médico.
Mastantuono, de apenas 18 años, había disputado su duodécimo encuentro con el Real Madrid en la reciente victoria ante el Valencia, donde volvió a ser titular por novena vez en LaLiga EA Sports. Sin embargo, las molestias físicas que venía arrastrando se intensificaron tras ese compromiso, lo que obligó al cuerpo técnico a dejarlo fuera de la sesión de recuperación del lunes y posteriormente a realizarle estudios más exhaustivos. Los resultados confirmaron el diagnóstico y, de acuerdo con fuentes del club, su recuperación no cuenta con un plazo definido.
Franco Mastantuono podría estar varias semanas de baja
La lesión del argentino se suma a las ausencias ya confirmadas de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger, por lo que el técnico Xabi Alonso deberá reorganizar su esquema para el exigente duelo europeo en Inglaterra. Además, Mastantuono tampoco estará disponible para el encuentro liguero del próximo domingo frente al Rayo Vallecano. Su evolución será evaluada día a día por el cuerpo médico del club, que determinará cuándo podrá reintegrarse a la dinámica de grupo.
Desde su llegada al Real Madrid, Mastantuono había logrado ganarse un lugar en el plantel gracias a su madurez futbolística y al respaldo de Alonso, quien confió en su talento desde el primer momento. La pubalgia supone un contratiempo importante en su proceso de adaptación, aunque el jugador ya trabaja en la ciudad deportiva de Valdebebas enfocado en una recuperación óptima. Su objetivo es regresar cuanto antes a los terrenos de juego para continuar con la prometedora trayectoria que había iniciado en el conjunto merengue.