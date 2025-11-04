 Desiré Doué, ganador del Golden Boy 2025
Deportes

Desiré Doué, ganador del Golden Boy 2025

Con solo 20 años, Desiré Doué del PSG conquistó el Golden Boy 2025 tras firmar una temporada estelar con 61 partidos, 16 goles, 16 asistencias y un histórico triplete.

Compartir:
Desiré Doué, ganador del Golden Boy 2025 - instagram @desire.doue
Desiré Doué, ganador del Golden Boy 2025 / FOTO: instagram @desire.doue

El futbolista francés Desiré Doué, actual jugador del París Saint-Germain, fue reconocido con el Golden Boy 2025, el prestigioso galardón otorgado por Tuttosport al mejor futbolista sub-21 del mundo. A sus 20 años, el joven nacido en 2005 se impuso a figuras de gran proyección como Arda Güler, Dean Huijsen y Kenan Yildiz, demostrando que su rendimiento sobresaliente lo coloca entre los talentos más prometedores del fútbol europeo.

La temporada de Doué fue simplemente perfecta. El mediocampista disputó 61 partidos, en los cuales sumó 16 goles y 16 asistencias, contribuyendo de manera directa a la consecución del triplete con el PSG. Su madurez táctica, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad de liderazgo convencieron al jurado internacional, que lo eligió como el sucesor de Lamine Yamal, ganador del trofeo en 2024. Con este reconocimiento, el francés confirma su estatus como una de las joyas más brillantes de la nueva generación.

Temporada de ensueño para Desiré Doué

El triunfo de Doué cobra aún más relevancia considerando la dura competencia que enfrentó. Nombres como Yildiz (Juventus), Cubarsí (FC Barcelona), Güler (Real Madrid) y Huijsen (Real Madrid) figuraban entre los finalistas más fuertes. No obstante, el talento parisino logró destacarse por su regularidad y por su papel decisivo en los momentos clave de la temporada. En paralelo, la Serie A italiana celebró también al joven Pio Esposito, quien fue galardonado como Mejor Joven Italiano del Año.

El Golden Boy 2025 consolida la proyección de Desiré Doué y refuerza la apuesta del PSG por el talento joven. Su meteórico ascenso y su impacto en el equipo parisino lo convierten en uno de los principales referentes del fútbol europeo a futuro. Con personalidad, talento y ambición, Doué parece destinado a seguir escribiendo su nombre entre las grandes estrellas del balompié mundial.

Foto embed
Desiré Doué, la joven promesa que busca llenar el vacío de Mbappé en el PSG -

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos