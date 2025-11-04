Desiré Doué, ganador del Golden Boy 2025

El futbolista francés Desiré Doué, actual jugador del París Saint-Germain, fue reconocido con el Golden Boy 2025, el prestigioso galardón otorgado por Tuttosport al mejor futbolista sub-21 del mundo. A sus 20 años, el joven nacido en 2005 se impuso a figuras de gran proyección como Arda Güler, Dean Huijsen y Kenan Yildiz, demostrando que su rendimiento sobresaliente lo coloca entre los talentos más prometedores del fútbol europeo.
La temporada de Doué fue simplemente perfecta. El mediocampista disputó 61 partidos, en los cuales sumó 16 goles y 16 asistencias, contribuyendo de manera directa a la consecución del triplete con el PSG. Su madurez táctica, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad de liderazgo convencieron al jurado internacional, que lo eligió como el sucesor de Lamine Yamal, ganador del trofeo en 2024. Con este reconocimiento, el francés confirma su estatus como una de las joyas más brillantes de la nueva generación.
Temporada de ensueño para Desiré Doué
El triunfo de Doué cobra aún más relevancia considerando la dura competencia que enfrentó. Nombres como Yildiz (Juventus), Cubarsí (FC Barcelona), Güler (Real Madrid) y Huijsen (Real Madrid) figuraban entre los finalistas más fuertes. No obstante, el talento parisino logró destacarse por su regularidad y por su papel decisivo en los momentos clave de la temporada. En paralelo, la Serie A italiana celebró también al joven Pio Esposito, quien fue galardonado como Mejor Joven Italiano del Año.
El Golden Boy 2025 consolida la proyección de Desiré Doué y refuerza la apuesta del PSG por el talento joven. Su meteórico ascenso y su impacto en el equipo parisino lo convierten en uno de los principales referentes del fútbol europeo a futuro. Con personalidad, talento y ambición, Doué parece destinado a seguir escribiendo su nombre entre las grandes estrellas del balompié mundial.