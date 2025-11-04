 Federación suspende venta de boletos por hechos de violencia
Deportes

Federación suspende venta de boletos por "hechos de violencia"

El punto afectado fue el Centro de Negocios de Bantrab ubicado en zona 9 capital.

Federación suspende venta de boletos físico por hechos de violencia
Federación suspende venta de boletos físico por hechos de violencia / FOTO: Alex Meoño

La Federación del Futbol de Guatemala (FFG) decidió cancelar la venta física de boletos en el punto ubicado en la zona 9 capital, debido a los incidentes violentos ocurridos esta tarde.

Según un comunicado publicado por la Federación, explica: "Se ha tomado la decisión de cancelar la venta física de boletos y que se informará a través de las redes sociales de la FFG los saldos reflejados".

Asimismo, la Federación explica que: Debido a los hechos de violencia suscitados en el Centro de Negocios de nuestro patrocinador oficial Bantrab, de zona 9; donde se realiza la venta de boletos para los encuentros de la fase final de la eliminatoria mundialista, se tomó esa decisión.

Además, la Federación lamenta los hechos violentos que vivieron familias guatemaltecas, así como el personal humano que realiza la venta física y los daños causados a la propiedad privada.

*Noticia en desarrollo.

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridadReal Madrid
