Previa de la fecha 18 del Apertura 2025 de Liga Nacional

Mixco y Municipal tendrán una lucha fuerte durante la jornada 18 del Torneo Apertura 2025 por la cima del campeonato, donde Antigua y Aurora quieren dar la sorpresa y ser líderes de la competición.
Además, la fecha 18 del Apertura 2025, que se juega entre miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, da la posibilidad a equipos como Municipal, Aurora y Antigua sellar boleto para los cuartos de final, donde ya está clasificado de forma anticipada el Deportivo Mixco.
Con cuatro duelos este miércoles y dos el jueves, la Liga Nacional sigue desarrollando sus partidos en la fase final de la etapa de clasificación. Al igual que en fechas atrás, esta vez, los seleccionados nacionales serán los grandes ausentes.
Achuapa recibe a Malacateco a las 4:00 horas en Jutiapa y de esta forma se abrirá la fecha 18 del Apertura 2025.
A las 16:00 horas, en el estadio Guillermo Slowing se jugará uno de los grandes partidos de esta fecha: Aurora recibe a Comunicaciones, en una edición más de los clásicos de antaño. Los "Aurinegros", aunque no dependen de sí para ser líderes, buscarán un triunfo de local y seguir hundiendo a su rival en los últimos lugares.
A las 18:00 horas en el estadio Pensativo, el Antigua recibe a Cobán Imperial, y el campeón también busca el liderato del certamen mayor guatemalteco.
Ese miércoles, a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada, Marquense recibe a Xelajú, quien llega con el reciente caso que por alineación indebida perderá el punto que ganó ante Municipal el pasado domingo.
Apertura 2025: Juegan el líder y sublíder
El jueves 6 de noviembre, Guastatoya a las 17:00 horas juega ante Deportivo Mixco, el flamante lídere y único clasificado a cuartos de final.
El "Pecho Amarillo" ya sabrá el resultado de Comunicaciones y tendrá claro el panorama qué necesite para poder salir o no de ese sótano del campeonato.
Y por último, a las 19:30 horas, Municipal recibe a Mictlán. Los "Rojos" llegan con el objetivo de ganar en casa y clasificarse a los cuartos de final del Apertura 2025. Además, tendrán los ojos puestos en el Órgano Disciplinario para saber si ganan el duelo 0-3 que igualaron 1-1 contra Xelajú, que alineó anómalamente a Maynor de León, su capitán.