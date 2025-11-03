 Xelajú-Municipal: Caso Maynor de León
Deportes

Xelajú-Municipal: Caso Maynor de León

El capitán de Xelajú M. C. ha metido en un problema a su equipo, y el beneficiado sería Municipal.

Compartir:
Maynor de León, capitán de Xelajú, metió en serios problemas al cuadro de Amarini Villatoro
Maynor de León, capitán de Xelajú, metió en serios problemas al cuadro de Amarini Villatoro / FOTO: Wilber Colloy

Esta tarde en redes sociales se dio a conocer la noticia de que el jugador de Xelajú M. C., Maynor de León no debió jugar ante Municipal en el duelo que se disputó anoche en el estadio Mario Camposeco debido a que tenía pendiente un partido de suspensión, situación que haría, perder al conjunto quetzalteco el duelo 0-3 por la vía reglamentaria.

Sobre este caso, Emisoras Unidas Quetzaltenango, detalló la situación actual del jugador: "En el partido celebrado en el Estadio Mario Camposeco el 17 de octubre, Xelajú recibiendo a Mixco, ahí el jugador Maynor de León salió expulsado y se le dio la sanción de dos partidos".

Asimismo, explica que los partidos inhabilitados para Maynor de León serían los correspondientes a las fechas 16 cuando Xelajú visitara a Guastatoya y a la 17 cuando ellos recibieran a Municipal.

"Maynor de León no debió alinear frente al cuadro rojo y de acuerdo a la información de la Liga Nacional en el último documento enviado, faltaba un partido por cumplir y no se dio ninguna apelación de Junta Directiva porque le siguen apareciendo dos partidos", informó Emisoras Unidas Quetzaltenango.

Pérdida de puntos

Reglamentariamente, cuando Municipal denuncie esa situación en los plazos correspondientes, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional entrará a conocer la denuncia y deberá resolver a favor de Municipal con un marcador 0-3 para el equipo de Mario Acevedo.

De momento ninguno de los dos equipos se ha pronunciado en redes sociales respecto al tema. Al concretarse el castigo, la tabla tendría una variación importante en la cima, ya que Municipal pasaría del segundo lugar al liderato, desplazando al conjunto de Mixco.

Además, Municipal con esos 36 puntos que sumaría, sería el segundo equipo clasificado a la fase de la liguilla, es decir, cuartos de final.

Xelajú y Municipal empatan en el estadio Mario Camposeco

El partido tuvo saldo negativo para Xelajú por las lesiones de Rubén Daría Silva y Maynor de León, además de la expulsión de Juan Luis Cardona.

Una de cal y una de arena

Este descuido en las filas de Xelajú, le estaría dando tres puntos a Municipal sobre la mesa, situación que el "Mimado de la Afición ya experimentó también en el otro escenario, cuando fue infractor.

Por alineación indebida del portero Kenderson Navarro ante Cobán Imperial, Municipal perdió sobre la mesa tres puntos en el Torneo Apertura 2020, en los tiempos de pandemia del coronavirus COVID-19.  

En aquella oportunidad, Municipal alineó a Navarro quien "aún está en período de contagio" tras haber dado positivo al coronavirus.  

Esa vez, el técnico de Municipal, Sebastián Bini, fue multado con 15 mil.

El líder Mixco, primer club clasificado a cuartos de final

Además, los clubes que podrían asegurar boleto en la próxima fecha son: Municipal, Antigua y Aurora.

En Portada

Diputados oficialistas presentan querella contra la fiscal Leonor Morales t
Nacionales

Diputados oficialistas presentan querella contra la fiscal Leonor Morales

04:44 PM, Nov 03
Antigua llega a un acuerdo con São Paulo para la transferencia de Marvin Ávila t
Deportes

Antigua llega a un acuerdo con São Paulo para la transferencia de Marvin Ávila

05:55 PM, Nov 03
Ricardo Montaner vuelve a los escenarios ¿Vendrá a Guatemala? t
Farándula

Ricardo Montaner vuelve a los escenarios ¿Vendrá a Guatemala?

04:27 PM, Nov 03
Implicados en desfalco millonario son enviados a prisiónt
Nacionales

Implicados en desfalco millonario son enviados a prisión

04:04 PM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos