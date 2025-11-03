Xelajú-Municipal: Caso Maynor de León

Esta tarde en redes sociales se dio a conocer la noticia de que el jugador de Xelajú M. C., Maynor de León no debió jugar ante Municipal en el duelo que se disputó anoche en el estadio Mario Camposeco debido a que tenía pendiente un partido de suspensión, situación que haría, perder al conjunto quetzalteco el duelo 0-3 por la vía reglamentaria.
Sobre este caso, Emisoras Unidas Quetzaltenango, detalló la situación actual del jugador: "En el partido celebrado en el Estadio Mario Camposeco el 17 de octubre, Xelajú recibiendo a Mixco, ahí el jugador Maynor de León salió expulsado y se le dio la sanción de dos partidos".
Asimismo, explica que los partidos inhabilitados para Maynor de León serían los correspondientes a las fechas 16 cuando Xelajú visitara a Guastatoya y a la 17 cuando ellos recibieran a Municipal.
"Maynor de León no debió alinear frente al cuadro rojo y de acuerdo a la información de la Liga Nacional en el último documento enviado, faltaba un partido por cumplir y no se dio ninguna apelación de Junta Directiva porque le siguen apareciendo dos partidos", informó Emisoras Unidas Quetzaltenango.
Pérdida de puntos
Reglamentariamente, cuando Municipal denuncie esa situación en los plazos correspondientes, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional entrará a conocer la denuncia y deberá resolver a favor de Municipal con un marcador 0-3 para el equipo de Mario Acevedo.
De momento ninguno de los dos equipos se ha pronunciado en redes sociales respecto al tema. Al concretarse el castigo, la tabla tendría una variación importante en la cima, ya que Municipal pasaría del segundo lugar al liderato, desplazando al conjunto de Mixco.
Además, Municipal con esos 36 puntos que sumaría, sería el segundo equipo clasificado a la fase de la liguilla, es decir, cuartos de final.
Una de cal y una de arena
Este descuido en las filas de Xelajú, le estaría dando tres puntos a Municipal sobre la mesa, situación que el "Mimado de la Afición ya experimentó también en el otro escenario, cuando fue infractor.
Por alineación indebida del portero Kenderson Navarro ante Cobán Imperial, Municipal perdió sobre la mesa tres puntos en el Torneo Apertura 2020, en los tiempos de pandemia del coronavirus COVID-19.
En aquella oportunidad, Municipal alineó a Navarro quien "aún está en período de contagio" tras haber dado positivo al coronavirus.
Esa vez, el técnico de Municipal, Sebastián Bini, fue multado con 15 mil.