Deportivo Mixco, primer club clasificado a cuartos de final

Pese a perder en casa ante Antigua 0-1 con gol de Francisco Apaolaza, el Deportivo Mixco se ayudó de los resultados de los equipos de la parte inferior de tabla de posiciones y certificó en la fecha 17 su boleto a los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, siendo el primero de los ochos invitados a la fiesta grande del futbol mayor guatemalteco.
Con 35 puntos y colocado en la cima de la tabla, los dirigidos por el técnico nacional Fabricio Benítez se han convertido en el primer club de los 12 participantes en lograr el primer boleto de ocho disponibles para disputar la liguilla del futbol nacional.
En la casilla octava, el último lugar que da acceso a cuartos de final, hay a su alrededor tres equipos igualados con 19 puntos: Achuapa, Mictlán y Malacateco, y con cinco partidos por disputarse (excepto Achuapa que le faltarán seis juegos), esa casilla podría tener a un equipo con un máximo de 34 unidades, y Mixco ya tiene 35 por lo que matemáticamente es imposible salir de la zona de liguilla.
Equipos por clasificarse a la liguilla
Teniendo como número mágico los 34 puntos, el Municipal, que ayer igualó de visitante ante Xelajú 1-1 llegó a 34 unidades y se coloca a una unidad de poder cuartofinalista del campeonato.
Los clubes como Antigua y Aurora, actualmente tienen 32 puntos por lo que quedan a un triunfo de clasificarse a los cuartos de final, y tendrán cinco partidos para conseguirlo.
El quinto lugar de la tabla es para Xelajú M. C., con 22 puntos, por lo que apunta a ser otro de los clasificados, solo que el panorama para el actual finalista de Copa Centroamericana Concacaf 2025 hoy en día es ganar cuatro partidos y empatar uno, pero dependiendo los resultados de los clubes de abajo, esos números podrían cambiar y necesitaría menos puntos para poder decir presente en cuartos de final.
¿Qué pasa con Comunicaciones?
El otro club grande del futbol guatemalteco mantiene una lucha intensa con Deportivo Marquense desde hace varias jornadas en la lucha de no ser el último lugar del campeonato.
Actualmente los "Leones Amarillos del Occidente" están en el sótano con 15 puntos, y los "Albos" son penúltimos con 16 unidades, pero el octavo lugar, que da acceso a la liguilla, lo tienen a cuatro y tres unidades, respectivamente, por lo que en cinco partido pueden lograr el objetivo.