 Resultado Xelajú vs. Municipal por el Apertura 2025
Deportes

Xelajú y Municipal empatan en el estadio Mario Camposeco

El partido tuvo saldo negativo para Xelajú por las lesiones de Rubén Daría Silva y Maynor de León, además de la expulsión de Juan Luis Cardona.

Compartir:
José Carlos Martínez evita la derrota de Municipal en Quetzaltenango
José Carlos Martínez evita la derrota de Municipal en Quetzaltenango / FOTO: Wilber Colloy

El flamante finalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, el Xelajú M. C., recibió esta noche como parte de la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural al Municipal, club que buscaba el primer lugar del campeonato y una clasificación adelantada a cuartos de final cuando restan 5 partidos por disputar.

El estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango lució sus mejores galas para darle recibimiento al club que logró el pasado miércoles su boleto a la final de la Copa Centroamericana 2025.

Por Xelajú no estuvo Jesús López, debido a sus compromisos con Selección Nacional de Guatemala, y tampoco estuvo como titular Jorge Aparicio, quien es una de las piezas clave en este armado del guatemalteco.

Ya en las acciones del partido, Rubén Darío Silva asustó a todos luego de quedar resentido ante una salida donde presionaba Carlos Martínez. Segundos después, el meta de Xelajú se puso de pie y continuó en el partido.  

Un golazo de larga distancia de Steven Cárdenas al minuto 21 abrió el marcador en el estadio quetzalteco para el deleite de la afición local. Fue un golazo en el cual no pudo hace nada Braulio Linares.

Lesiones, expulsión y empate 

Para el segundo tiempo, la gran novedad vino en la portería. Silva ya no ingresó al terreno de juego, y su puesto lo ocupó Nery Lobos, el héroe ante Real España en los penaltis, quien a los tres minutos hacía una jugada de fantasía ante José Carlos Martínez.

De momento no se conoce el tipo de molestia del portero titular de Xelajú. Es de recordar que, el cuadro quetzalteco definirá al campeón centroamericano en duelos que se jugarán los miércoles 26 noviembre y 3 de diciembre.

Al 57, otro dolor de cabeza para Amarini Villatoro: Lesión de Maynor de León, quien salió en camilla del engramillado. El lugar de Maynor lo ocupó Jorge Aparicio.

Siete minutos después, vino el empate en el partido tras un gran centro de Rudy Barrientos, que fue cabeceado en primera instancia por John Méndez y que rechazó el portero Lobos, pero en el rebote, llegó José Carlos Martínez para hacer la igualdad al 64.

Los problemas crecían para Xelajú: Tenía dos lesionados, y al 66, Cardona, quien tenía nueve minutos en el juego, comete fuerte barrida contra Barrientos y lo expulsaron.

Con el empate final, Xelajú es sólido quinto lugar con 22 unidades, y Municipal se mantiene como sublíder con 34 puntos, pero perdió esta noche la posibilidad de sellar su boleto a la liguilla, a la cual ya está clasificado el Deportivo Mixco, el hoy líder del campeonato.  

En Portada

Figuras e instituciones se pronuncian por la muerte de Blanca Stallingt
Nacionales

Figuras e instituciones se pronuncian por la muerte de Blanca Stalling

07:26 PM, Nov 02
Xelajú y Municipal empatan en el estadio Mario Camposeco t
Deportes

Xelajú y Municipal empatan en el estadio Mario Camposeco

10:04 PM, Nov 02
Ataque de EE. UU. a una supuesta narcolancha deja tres muertost
Internacionales

Ataque de EE. UU. a una supuesta narcolancha deja tres muertos

09:08 AM, Nov 02
Selección Nacional: Aficionados esperan venta de boletos t
Deportes

Selección Nacional: Aficionados esperan venta de boletos

03:45 PM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos