Resultado Xelajú vs. Municipal por el Apertura 2025

El flamante finalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, el Xelajú M. C., recibió esta noche como parte de la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural al Municipal, club que buscaba el primer lugar del campeonato y una clasificación adelantada a cuartos de final cuando restan 5 partidos por disputar.
El estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango lució sus mejores galas para darle recibimiento al club que logró el pasado miércoles su boleto a la final de la Copa Centroamericana 2025.
Por Xelajú no estuvo Jesús López, debido a sus compromisos con Selección Nacional de Guatemala, y tampoco estuvo como titular Jorge Aparicio, quien es una de las piezas clave en este armado del guatemalteco.
Ya en las acciones del partido, Rubén Darío Silva asustó a todos luego de quedar resentido ante una salida donde presionaba Carlos Martínez. Segundos después, el meta de Xelajú se puso de pie y continuó en el partido.
Un golazo de larga distancia de Steven Cárdenas al minuto 21 abrió el marcador en el estadio quetzalteco para el deleite de la afición local. Fue un golazo en el cual no pudo hace nada Braulio Linares.
Lesiones, expulsión y empate
Para el segundo tiempo, la gran novedad vino en la portería. Silva ya no ingresó al terreno de juego, y su puesto lo ocupó Nery Lobos, el héroe ante Real España en los penaltis, quien a los tres minutos hacía una jugada de fantasía ante José Carlos Martínez.
De momento no se conoce el tipo de molestia del portero titular de Xelajú. Es de recordar que, el cuadro quetzalteco definirá al campeón centroamericano en duelos que se jugarán los miércoles 26 noviembre y 3 de diciembre.
Al 57, otro dolor de cabeza para Amarini Villatoro: Lesión de Maynor de León, quien salió en camilla del engramillado. El lugar de Maynor lo ocupó Jorge Aparicio.
Siete minutos después, vino el empate en el partido tras un gran centro de Rudy Barrientos, que fue cabeceado en primera instancia por John Méndez y que rechazó el portero Lobos, pero en el rebote, llegó José Carlos Martínez para hacer la igualdad al 64.
Los problemas crecían para Xelajú: Tenía dos lesionados, y al 66, Cardona, quien tenía nueve minutos en el juego, comete fuerte barrida contra Barrientos y lo expulsaron.
Con el empate final, Xelajú es sólido quinto lugar con 22 unidades, y Municipal se mantiene como sublíder con 34 puntos, pero perdió esta noche la posibilidad de sellar su boleto a la liguilla, a la cual ya está clasificado el Deportivo Mixco, el hoy líder del campeonato.