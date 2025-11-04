 Salvador la "Hacha" Estrada recibe apoyo de la afición
Deportes

Salvador la "Hacha" Estrada recibe apoyo de la afición de Selección Nacional

El jugador de Municipal llega como emergente a la Selección de Guatemala ante la inhabilitación de Nicolás Samayoa.

Compartir:
Salvador Estrada es recibido por los aficionados de la Selección Nacional afuera de las instalaciones de la Federación de Futbol de Guatemala
Salvador Estrada es recibido por los aficionados de la Selección Nacional afuera de las instalaciones de la Federación de Futbol de Guatemala / FOTO: Finta Digital (FD)

Uno de los llamados más polémicos que ha hecho Luis Fernando Tena fue el llamado del jugador de Municipal, Salvador Estrada, conocido popularmente como "Chava", ya que el exjugadore de Marquense y Comunicaciones no goza del cariño por gran parte de la afición "Alba" y en algunos casos de la misma afición escarlata.

Pero esa situación quedó atrás. Tras ser convocado para los partidos eliminatorios ante Panamá y Surinam, los que se jugarán en el estadio El Trébol, al jugador se le empezó a recordar otro de sus sobrenombres, el "Hacha" por su forma de defender la zona baja en los equipos donde ha estado.

La jugada que marcó su vida 

La carrera de Salvador Estrada ha sido llena de polémicas, situación que lo lleva al límite de contestarle de forma obscena a sus detractores a través de redes sociales.

El punto que lo llevó a los límites y lo expuso ante el medio futbolístico nacional fue una entrada fuerte donde le provocó una fractura de tibia y peroné a José Corena, jugador de Comunicaciones, en un duelo disputado el 21 de septiembre en el marco del Apertura 2024 la Liga Nacional de Guatemala.

Posteriormente, Comunicaciones lo denunció ante el Órgano Disciplinario por una entrada intencional y temeraria. La resolución fue que tanto el jugador como su club asumieran parte de los gastos médicos de Corena. Más adelante, Estrada ofreció disculpas públicamente a Corena.

Aquel momento vivido con Marquense en contra de José Corena, y posteriormente su fichaje con Municipal, hizo que la afición de Comunicaciones, club al que defendió también, le hiciera fuertes críticas.

Carlos Estrada deberá pagar por la lesión de José Corena

Si bien no se concedió la inhabilitación solicitada por Comunicaciones, se estableció que tanto Carlos Estrada como Marquense deberán asumir parte de los gastos médicos derivados de la lesión de Corena.

De Marquense a Municipal y luego a Selección 

La llegada de Salvador Estrada a Municipal no cayó del todo bien, pero el jugador se ha ganado un espacio importante en el armado de Mario Acevedo. Sus actuaciones, le valieron ser convocado de nuevo al proceso de Selección, donde hoy en día es una de las cartas principales para Luis Fernando Tena de cara al duelo ante Panamá, donde se necesita un muro defensivo que no deje hacer su trabajo a los talentosos delanteros panameños.

Estrada está trabajando fuertemente con Selección Nacional, y en una de las llegadas al Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicadas dentro de la Federación de Futbol de Guatemala, se vio al publico chapín desbordarse en elogio, fotografías y firma de autógrafos hacia Salvador Estrada.  

El jugador de Municipal está motivado para defender los colores de la Selección Nacional en los dos partidos más importantes en su historia, los que pueden dar una primera e histórica clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.  

Carlos Estrada valora su regreso a la Selección Nacional y promete entrega total

“Vengo con ritmo de juego y me estoy adaptando a la idea del profe”, comentó Carlos Estrada, una de las novedades en la convocatoria de Luis Fernando Tena para las Eliminatorias.

El "Hacha" Estrada 

@tino.lemus3

#guatemala #al #mundial

♬ Guate Al Mundial - Selvin Pineda

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridadReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos