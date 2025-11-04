Salvador la "Hacha" Estrada recibe apoyo de la afición

Uno de los llamados más polémicos que ha hecho Luis Fernando Tena fue el llamado del jugador de Municipal, Salvador Estrada, conocido popularmente como "Chava", ya que el exjugadore de Marquense y Comunicaciones no goza del cariño por gran parte de la afición "Alba" y en algunos casos de la misma afición escarlata.
Pero esa situación quedó atrás. Tras ser convocado para los partidos eliminatorios ante Panamá y Surinam, los que se jugarán en el estadio El Trébol, al jugador se le empezó a recordar otro de sus sobrenombres, el "Hacha" por su forma de defender la zona baja en los equipos donde ha estado.
La jugada que marcó su vida
La carrera de Salvador Estrada ha sido llena de polémicas, situación que lo lleva al límite de contestarle de forma obscena a sus detractores a través de redes sociales.
El punto que lo llevó a los límites y lo expuso ante el medio futbolístico nacional fue una entrada fuerte donde le provocó una fractura de tibia y peroné a José Corena, jugador de Comunicaciones, en un duelo disputado el 21 de septiembre en el marco del Apertura 2024 la Liga Nacional de Guatemala.
Posteriormente, Comunicaciones lo denunció ante el Órgano Disciplinario por una entrada intencional y temeraria. La resolución fue que tanto el jugador como su club asumieran parte de los gastos médicos de Corena. Más adelante, Estrada ofreció disculpas públicamente a Corena.
Aquel momento vivido con Marquense en contra de José Corena, y posteriormente su fichaje con Municipal, hizo que la afición de Comunicaciones, club al que defendió también, le hiciera fuertes críticas.
De Marquense a Municipal y luego a Selección
La llegada de Salvador Estrada a Municipal no cayó del todo bien, pero el jugador se ha ganado un espacio importante en el armado de Mario Acevedo. Sus actuaciones, le valieron ser convocado de nuevo al proceso de Selección, donde hoy en día es una de las cartas principales para Luis Fernando Tena de cara al duelo ante Panamá, donde se necesita un muro defensivo que no deje hacer su trabajo a los talentosos delanteros panameños.
Estrada está trabajando fuertemente con Selección Nacional, y en una de las llegadas al Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicadas dentro de la Federación de Futbol de Guatemala, se vio al publico chapín desbordarse en elogio, fotografías y firma de autógrafos hacia Salvador Estrada.
El jugador de Municipal está motivado para defender los colores de la Selección Nacional en los dos partidos más importantes en su historia, los que pueden dar una primera e histórica clasificación a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El "Hacha" Estrada
