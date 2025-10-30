 Carlos Estrada valora su regreso a la Selección Nacional
Deportes

Carlos Estrada valora su regreso a la Selección Nacional y promete entrega total

"Vengo con ritmo de juego y me estoy adaptando a la idea del profe", comentó Carlos Estrada, una de las novedades en la convocatoria de Luis Fernando Tena para las Eliminatorias.

Compartir:
Carlos Estrada, una de las novedades en la Selección de Guatemala - FFG
Carlos Estrada, una de las novedades en la Selección de Guatemala / FOTO: FFG

Carlos Estrada, una de las novedades en la convocatoria del técnico Luis Fernando Tena para los duelos ante Panamá y Surinam por las Eliminatorias Mundialistas, expresó su emoción y compromiso al volver a vestir los colores de Guatemala. Tras varios días de entrenamiento con el grupo, el futbolista brindó declaraciones al departamento de prensa de la Federación Nacional de Fútbol, donde destacó la importancia de esta nueva oportunidad en su carrera.

"Es una buena oportunidad para demostrar muchas cosas, no solo en lo individual, sino en lo grupal. Agradecido de poder representar al país de buena manera", afirmó Estrada, quien se mostró entusiasmado con el reto que se avecina. Además, resaltó el valor de jugar en condición de local, donde espera que la afición impulse al equipo hacia los resultados deseados.

Carlos Estrada promete entrega total

El futbolista también destacó la responsabilidad que implica defender la camiseta nacional en territorio guatemalteco. "Tengo una responsabilidad grande, estamos en casa y nuestra casa se tiene que respetar. Jugaremos en El Trébol y el cuerpo técnico sabrá cómo enfrentar estos partidos por el boleto al Mundial. Sabemos que nos enfrentaremos a selecciones de buen nivel, primero Dios todo saldrá bien", añadió, mostrando confianza en el trabajo del grupo y del cuerpo técnico encabezado por Tena.

Estrada, quien disputó su último partido con la selección el 27 de julio de 2024 ante El Salvador, valoró el ambiente positivo que encontró en su regreso. "Vengo con ritmo de juego y me estoy adaptando a la idea del profe. Quiero servirle al grupo, a la selección; vengo a un buen camerino, a un buen grupo, somos una familia y vengo a sumar, que es lo importante", concluyó. Su regreso representa una pieza más en el esquema de Tena, quien busca consolidar una selección competitiva rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Foto embed
Carlos Estrada vuelve a una convocatoria de la Selección Nacional - instagram @chava_estradaoficial13

En Portada

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos t
Deportes

Mexicano José Muñiz gana la etapa de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

01:36 PM, Oct 30
Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellanat
Nacionales

Colegio de Abogados denuncia ante junta de disciplina del OJ al juez Orellana

01:05 PM, Oct 30
Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientost
Nacionales

Caso Rosenberg: Ligan a proceso a Marlon Barrientos

11:59 AM, Oct 30
Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbellt
Farándula

Revelan tráiler de Scream 7 y muestra el regreso de Neve Campbell

11:31 AM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos