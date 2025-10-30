Carlos Estrada valora su regreso a la Selección Nacional

Carlos Estrada, una de las novedades en la convocatoria del técnico Luis Fernando Tena para los duelos ante Panamá y Surinam por las Eliminatorias Mundialistas, expresó su emoción y compromiso al volver a vestir los colores de Guatemala. Tras varios días de entrenamiento con el grupo, el futbolista brindó declaraciones al departamento de prensa de la Federación Nacional de Fútbol, donde destacó la importancia de esta nueva oportunidad en su carrera.
"Es una buena oportunidad para demostrar muchas cosas, no solo en lo individual, sino en lo grupal. Agradecido de poder representar al país de buena manera", afirmó Estrada, quien se mostró entusiasmado con el reto que se avecina. Además, resaltó el valor de jugar en condición de local, donde espera que la afición impulse al equipo hacia los resultados deseados.
Carlos Estrada promete entrega total
El futbolista también destacó la responsabilidad que implica defender la camiseta nacional en territorio guatemalteco. "Tengo una responsabilidad grande, estamos en casa y nuestra casa se tiene que respetar. Jugaremos en El Trébol y el cuerpo técnico sabrá cómo enfrentar estos partidos por el boleto al Mundial. Sabemos que nos enfrentaremos a selecciones de buen nivel, primero Dios todo saldrá bien", añadió, mostrando confianza en el trabajo del grupo y del cuerpo técnico encabezado por Tena.
Estrada, quien disputó su último partido con la selección el 27 de julio de 2024 ante El Salvador, valoró el ambiente positivo que encontró en su regreso. "Vengo con ritmo de juego y me estoy adaptando a la idea del profe. Quiero servirle al grupo, a la selección; vengo a un buen camerino, a un buen grupo, somos una familia y vengo a sumar, que es lo importante", concluyó. Su regreso representa una pieza más en el esquema de Tena, quien busca consolidar una selección competitiva rumbo a la próxima Copa del Mundo.