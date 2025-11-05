Cristiano Ronaldo Jr., gana su segundo título con Portugal

Cristiano Ronaldo Jr., continúa forjando su propio camino en el fútbol internacional. El joven de 15 años, hijo del astro portugués Cristiano Ronaldo, conquistó este martes la Copa de Federaciones con la selección sub-16 de Portugal, logrando así su segundo título internacional en las categorías inferiores. El torneo, disputado en Antalya, Turquía, reunió a varias de las mejores promesas del continente europeo, consolidando al combinado luso como una de las canteras más competitivas del continente.
En la final, Portugal se impuso 2-1 ante Inglaterra gracias a un doblete del canterano del Braga, Rafael Cabral, en un encuentro reñido y de alta intensidad. Cristiano Ronaldo Jr. ingresó en los minutos finales del partido, mostrando compromiso y madurez en su papel dentro del equipo. En el duelo previo, ante Gales, el joven delantero había sido titular y anotó uno de los goles en la victoria por 3-0, dejando evidencia de su crecimiento y aporte constante a la selección juvenil.
El hijo de Cristiano Ronaldo empieza a forjar su carrera
Este trofeo se suma al que el futbolista consiguió en mayo pasado, cuando Portugal se proclamó campeón del torneo Vlatko Markovic, celebrado en Croacia. En aquella ocasión, "Cristianinho", como se le conoce cariñosamente en su país, brilló al marcar un doblete en la final frente al conjunto anfitrión, que terminó 3-2 a favor de los lusos. Estos logros reflejan el prometedor avance del joven atacante dentro de un entorno competitivo y exigente, siguiendo los pasos de su padre, aunque labrando su propio legado.
Actualmente, Cristiano Jr., milita en las categorías inferiores del Al Nassr, el club saudí donde su padre continúa su carrera profesional. Antes de eso, pasó por las academias del Manchester United y la Juventus de Turín, equipos en los que también jugó Cristiano Ronaldo. Con un presente prometedor y un apellido de peso, el joven portugués busca escribir su propia historia en el fútbol, combinando talento, disciplina y una clara herencia futbolística.