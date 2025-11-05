El FC Barcelona volverá a pisar el césped del Camp Nou

El FC Barcelona volverá a sentir la emoción de pisar el césped de su casa, ya que el primer equipo masculino regresará al verde del Spotify Camp Nou para un entrenamiento a puertas abiertas el próximo viernes 7 de noviembre. Este evento marca un momento muy esperado tanto por los jugadores como por los aficionados, quienes ansían reencontrarse en el icónico estadio que ha sido testigo de innumerables gestas azulgranas. La actividad representa el primer contacto directo con la afición desde el inicio de las obras de remodelación, lo que la convierte en una jornada histórica para el club catalán.
La expectativa generada por este reencuentro ha sido tan alta que las entradas se agotaron en cuestión de días tras ponerse a la venta. En total, se cubrirá un aforo de 23.000 espectadores, quienes se ubicarán en las zonas de Tribuna y Gol Sur, correspondientes a la Fase 1A del estadio. Este lleno total demuestra una vez más el fervor inquebrantable de los seguidores culés, dispuestos a acompañar al equipo incluso en una sesión de entrenamiento, con tal de volver a pisar su casa y alentar a los suyos.
Barcelona volverá a pisar el césped del Camp Nou
Ante la gran demanda, el club ha informado que en los próximos días liberará algunas entradas adicionales, en caso de que las reservadas por compromisos institucionales o técnicos no sean finalmente utilizadas. De esta manera, el Barça busca que la mayor cantidad posible de aficionados pueda ser parte de esta jornada tan especial, que simboliza el regreso a la normalidad y al calor del hogar futbolístico.
El FC Barcelona ha expresado su profundo agradecimiento a todos los socios, socias y seguidores por su entusiasmo y apoyo incondicional. Este entrenamiento abierto no solo servirá para acercar al equipo a su público, sino también para reafirmar la unión entre el club y su hinchada. El regreso al Spotify Camp Nou representa mucho más que un simple evento deportivo: es el inicio de una nueva etapa en la historia del Barça.