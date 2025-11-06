Alexander Cifuentes herido tras agresión de Kevin Ruiz

El clásico del occidente entre Deportivo Marquense y Xelajú M. C., correspondiente a la fecha 18 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, dejó un jugador herido, quien fue suturado con cinco puntos en su oreja derecha: Alexander Cifuentes.
El duelo occidental lo ganó el equipo de Diego Vázquez 1-0 con un golazo de otras dimensiones anotado por William Amaya.
El compromiso había tenido a un expulsado por el lado local: Julio Fuentes, quien estaba en la banca y al parecer recriminó el actuar del árbitro, quien mostró roja.
El partido llegaba al minuto 90+8 con un compromiso abierto y con Xelajú buscando rescatar un empate en el estadio Marquesa de la Ensenada, y fue ahí donde se registró una pelea entre los jugadores Kevin Ruiz de Xelajú y Alexander Cifuentes de Marquense.
Xelajú cobraría un tiro de esquina, mientras que en el área grande se daban ya los tradicionales abrazos, uno de ellos lo protagonizaron Ruiz y Cifuentes. En la acción, Ruiz soltó un codazo sobre Cifuentes a la altura de la oreja derecha, y éste le soltó un izquierdazo a Ruiz, quien de inmediato respondió con un derechazo que impactó la nariz del jugador de Marquense, quien terminó con hemorragia en ambas zonas.
El árbitro del partido, Bryan López, decidió expulsar al subcapitán de Xelajú, Kevin Ruiz, más no a Alexander Cifuentes quien también agredió en esa sujeción.
Así terminó Alexander Cifuentes
Tras el partido, y ya en zona de camerinos, se mostró una serie de fotografías de cómo había quedado Alexander Cifuentes, tras las series de agresiones dadas por Kevin Ruiz.
"Alexander el ‘Ruso’ Cifuentes tuvo que ser atendido de emergencia luego de recibir un fuerte codazo por parte del jugador de Xelajú, Kevin Ruiz. Para Alexander, el golpe le deja una lesión en el oído que requirió cinco puntos de sutura", informó Leones Amarillo, un medio dedicado a darle seguimiento a las noticias de los "Leones Amarillos del Occidente".
Con el triunfo del Deportivo Marquense, y con un duelo pendiente por jugar, se ha colocado momentáneamente octavo puesto (lugar de liguilla) con 21 puntos, y la única forma que sea desplazado de ahí será si Mictlán vence de visita a Municipal esta noche en el estadio El Trébol.