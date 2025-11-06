 Guastatoya vence a Mixco y Comunicaciones es último lugar
Deportes

Guastatoya vence a Mixco y envía a Comunicaciones al último lugar

Tras 18 fechas, del "Pecho Amarillo" logró salir el frío sótano del campeonato y envió a Comunicaciones a esa incómoda casilla.

Guastatoya derrotó a Mixco y Comunicaciones es último lugar
Guastatoya derrotó a Mixco y Comunicaciones es último lugar / FOTO: Guastatoya / Alex Meoño

La fecha 18 del Apertura 2025 tuvo un resultado que sacude al futbol nacional: Victoria de Guastatoya 1-0 ante Deportivo Mixco, que manda al todopoderoso Comunicaciones al último lugar del campeonato.

Comunicaciones empató el miércoles 0-0 en su visita a Aurora en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán, y quedaba, nuevamente, en las manos del Deportivo Guastatoya que debía ganar para poder salir de la última casilla de la competencia.

Esta tarde/noche, el "Pecho Amarillo" recibió en el estadio David cordón Hichos al Deportivo Mixco, club que pelea con Municipal la primera posición del Apertura 2025.

Tras un duelo donde el goleador de la competencia, el argentino Nicolás Martínez, desaprovechara un penalti, el cuadro de casa sacó provecho de ello y con un gol marcado al minuto 89 gracias a Nelso Iván García logró un triunfo agónico en la recta final del partido, que pintaba para ser el tercer empate sin goles.

En 18 partidos jugados, esta es apenas la quinta victoria del cuadro guastatoyano, que ahora tiene en su haber un total de 18 unidades, una más que Comunicaciones (17 puntos), y tras una larga lucha, logra salir del último lugar.

Guastatoya sueña con la liguilla

A pesar de que Comunicaciones es último lugar del campeonato y Guastatoya penúltimo, ambos tienen posibilidades de clasificare a la liguilla de la Liga Nacional.

Restas cuatro partidos, es decir, que son 12 los puntos en juego, y tanto los "Albos" como el "Pecho Amarillo" tienen opciones de llegar a la liguilla ya que la diferencia al octavo lugar es, por el momento, tres para los orientales y cuatro para los capitalinos.

Para la fecha 19, Comunicaciones, el ahora último lugar del campeonato, recibirá a Cobán Imperial el sábado 8 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Cementos Progreso.

Por su parte, Guastatoya recibirá al campeón Antigua el domingo 9 de noviembre a las 17:00 horas.   

