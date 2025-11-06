Municipal derrota a Mictlán en fecha 18 del Apertura 2025

En el estadio Manuel Felipe Carrera, la casa de Selección Nacional para los partidos eliminatorios de Concacaf para el 13 y 18 noviembre, el Municipal del nicaragüense Mario Acevedo recibió al Atlético Mictlán del brasileño Flávio Rego Da Silva en el cierre de la fecha 18 del Torneo Apertura 2025, la más raquítica en cuanto a goles marcados, solamente cuatro en seis partidos.
Municipal llegaría a este partido en el subliderato por detrás de Mixco, pero la resolución relacionad a la alineación indebida de Maynor de León con Xelajú, le dio al "Mimado de la Afición" la posibilidad de llegar a la fecha 18 como el líder del certamen.
Mixco cayó ante Deportivo Guastatoya 1-0 previo al duelo de los "Rojos" y automáticamente no había peligro para los "Escarlatas" de perder esa posición, pero sí, el chance de incrementar la diferencia respecto a los "Chicharroneros".
Municipal no presentó grandes jugadas ofensivas durante gran parte de la primera mitad, solamente un gol anulado a Aubrey David por una posición adelantada. Cerrando la etapa inicial, al 41, César Archila sacó un remate de larga distancia, que le picó mal al portero John Faust y terminó en el fondo de la portería visitante. Era el 1-0 a favor de los de casa.
Para el segundo, Municipal quiso matar a su rival, pero le costó llegar con claridad a la meta defendida por Faust y el marcador se hizo corto, pero efectivo. Los "Rojos" sumaron tres puntos de casa y son líderes de cara a las últimas cuatro fechas de la fase regular.
Visita de Jaime Penedo
En medio del ambiente de Selección Nacional, que el próximo jueves 13 de noviembre recibirá a Panamá en el estadio El Trébol, los graderíos de dicha instalación deportiva tuvieron la visita especial de un panameño muy querido y respetado por la afición nacional, el exportero Jaime Penedo.
Penedo sorpresivamente apareció en El Trébol donde fue recibido con aplausos por el aficionado local.
La visita de Penedo se da siete días antes de que Guatemala y Panamá se enfrenten en un duelo que definirá prácticamente el camino mundialista para ambos seleccionados.
La última vez que Panamá cayó ante Guatemala fue en el camino hacia el Mundial 2006, es decir, casi 21 años, y en aquella oportunidad, Penedo era el portero de los panameños que sufrieron una de las derrotas más dolorosas para su historia.
Municipal líder
A falta de cuatro fechas para cerrar la fase regular, Municipal líder con 39 puntos y Mixco sublíder con 35 unidades son únicamente los dos clubes clasificados a cuartos de final.
En segundo plano vienen el tercero y cuarto lugar de la tabla: Antigua y Aurora, respectivamente, ambos con 33 puntos, y virtualmente clasificados a la fase de liguilla.
Cobán Imperial, Malacateco, Xelajú y Marquense se mantienen en zona de liguilla, y la noticia del día en la tabla de posiciones es el último lugar de Comunicaciones dada la victoria de Deportivo Guastatoya que salió del sótano de la competencia.