 Fecha 18: Comunicaciones último lugar del Apertura 2025
Deportes

Comunicaciones toca fondo en el Torneo Apertura 2025

Conoce el panorama de Comunicaciones de cara al cierre de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Compartir:
Comunicaciones cayó en la fecha 18 al último lugar del Apertura 2025
Comunicaciones cayó en la fecha 18 al último lugar del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

Se han disputado 18 fechas del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y Comunicaciones solamente ha sumado 17 puntos de 54 disponibles, es decir, perdió un total de 37 unidades, y esa situación le pasó factura el jueves al caer al sótano de la tabla de posiciones luego del triunfo dramático de Guastatoya sobre Mixco 1-0 con gol de Nelso Iván García anotado en el minuto 89 en es el estadio David Cordón Hichos.

Fue el resultado que mató a Comunicaciones, que el miércoles había sido incapaz de vencer al Aurora F. C. en condición de visitante, allá en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán. Igualaron -0-0.

Comunicaciones en el sótano

Desde hace varias fechas, Comunicaciones ha venido teniendo malos resultados, y su forma de juego dentro del terreno de juego es desconocida a los equipos que han llevado a la gloria deportiva a uno de los clubes más importantes del país.

Ni de local, ni de visitante, ni con Roberto Hernández, ni con Iván Franco Sopegno. Comunicaciones no levanta cabeza y en las tres tablas que maneja el futbol chapín el "Albo" se encuentra entre los últimos: Actuaciones como local, como visitante y la tabla general del Apertura 2025.

En la tabla general, los números son negativos para Comunicaciones. En 18 partidos, solo suma 17 unidades, de 54 disponibles, va perdiendo 37 unidades. Suma más empates que victorias 5-4. Además de tener 9 derrotas.

Respecto a los goles anotados, Comunicaciones es el que menos ha hecho en estos 18 encuentros, un total de 13; y goles en contra suma 20, para una diferencia negativa de -7.

Su efectividad es por el momento, a falta de cuatro fechas para finalizar la fase de clasificación, del 31 %.

Guastatoya vence a Mixco y envía a Comunicaciones al último lugar

Tras 18 fechas, del “Pecho Amarillo” logró salir el frío sótano del campeonato y envió a Comunicaciones a esa incómoda casilla.

Tabla de local y visitante

Como local, Comunicaciones suma 9 presentaciones, y suma 4 victorias. Todos los triunfos conseguidos por el momento son en casa. Son 14 puntos sumados de 27. Su posición es décimo primero, solo superando al Deportivo Guastatoya, pero igualado en puntos con Xelajú M. C., que es décimo.

Como visitante, el "Albo" es décimo. Tiene 9 presentaciones y suma solo 3 empates. No ha podido ganar y son 6 derrotas cosechadas fuera de su casa.

Sus partidos restantes

Pese a ese panorama negativo, Comunicaciones, último lugar del campeonato, aún tienen claras las oportunidades de clasificar, ya que este Torneo Apertura 2025, como la mayoría de certámenes en Guatemala, le da acceso a la liguilla a los ocho primeros clubes, y solo cuatro quedan al margen de la fiesta grande.

Comunicaciones está a cuatro punto de la zona de liguilla y por delante tendrá que enfrentar a Cobán Imperial (L), al campeón Antigua (V), Malacateco (V) y el finalista de Copa Centroamericana Xelajú (L) para buscar ese boleto.

Foto embed
Tabla de posiciones del Apertura 2025 - EU Digital

En Portada

Organizaciones guatemaltecas emiten carta abierta a congresista de EE.UU.t
Nacionales

Organizaciones guatemaltecas emiten carta abierta a congresista de EE.UU.

07:53 AM, Nov 07
Lionel Messi llamado para el último amistoso del año de Argentinat
Deportes

Lionel Messi llamado para el último amistoso del año de Argentina

07:53 AM, Nov 07
Artista Regina Galindo revive la voz de periodista José Rubén Zamora en una performancet
Nacionales

Artista Regina Galindo "revive" la voz de periodista José Rubén Zamora en una performance

08:35 AM, Nov 07
Tiktoker se pronuncia tras ser denunciado por la Municipalidad de Guatemalat
Viral

Tiktoker se pronuncia tras ser denunciado por la Municipalidad de Guatemala

08:22 AM, Nov 07

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos