Fecha 18: Comunicaciones último lugar del Apertura 2025

Se han disputado 18 fechas del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y Comunicaciones solamente ha sumado 17 puntos de 54 disponibles, es decir, perdió un total de 37 unidades, y esa situación le pasó factura el jueves al caer al sótano de la tabla de posiciones luego del triunfo dramático de Guastatoya sobre Mixco 1-0 con gol de Nelso Iván García anotado en el minuto 89 en es el estadio David Cordón Hichos.
Fue el resultado que mató a Comunicaciones, que el miércoles había sido incapaz de vencer al Aurora F. C. en condición de visitante, allá en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán. Igualaron -0-0.
Comunicaciones en el sótano
Desde hace varias fechas, Comunicaciones ha venido teniendo malos resultados, y su forma de juego dentro del terreno de juego es desconocida a los equipos que han llevado a la gloria deportiva a uno de los clubes más importantes del país.
Ni de local, ni de visitante, ni con Roberto Hernández, ni con Iván Franco Sopegno. Comunicaciones no levanta cabeza y en las tres tablas que maneja el futbol chapín el "Albo" se encuentra entre los últimos: Actuaciones como local, como visitante y la tabla general del Apertura 2025.
En la tabla general, los números son negativos para Comunicaciones. En 18 partidos, solo suma 17 unidades, de 54 disponibles, va perdiendo 37 unidades. Suma más empates que victorias 5-4. Además de tener 9 derrotas.
Respecto a los goles anotados, Comunicaciones es el que menos ha hecho en estos 18 encuentros, un total de 13; y goles en contra suma 20, para una diferencia negativa de -7.
Su efectividad es por el momento, a falta de cuatro fechas para finalizar la fase de clasificación, del 31 %.
Tabla de local y visitante
Como local, Comunicaciones suma 9 presentaciones, y suma 4 victorias. Todos los triunfos conseguidos por el momento son en casa. Son 14 puntos sumados de 27. Su posición es décimo primero, solo superando al Deportivo Guastatoya, pero igualado en puntos con Xelajú M. C., que es décimo.
Como visitante, el "Albo" es décimo. Tiene 9 presentaciones y suma solo 3 empates. No ha podido ganar y son 6 derrotas cosechadas fuera de su casa.
Sus partidos restantes
Pese a ese panorama negativo, Comunicaciones, último lugar del campeonato, aún tienen claras las oportunidades de clasificar, ya que este Torneo Apertura 2025, como la mayoría de certámenes en Guatemala, le da acceso a la liguilla a los ocho primeros clubes, y solo cuatro quedan al margen de la fiesta grande.
Comunicaciones está a cuatro punto de la zona de liguilla y por delante tendrá que enfrentar a Cobán Imperial (L), al campeón Antigua (V), Malacateco (V) y el finalista de Copa Centroamericana Xelajú (L) para buscar ese boleto.