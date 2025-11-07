 FIFA sorteará eliminatorias europeas el 20 de noviembre
Deportes

FIFA sorteará eliminatorias europeas el 20 de noviembre de 2025

Asimismo, ese día se darán más detalles del repechaje donde participarán selecciones de Concacaf.

FIFA sorteará repechaje en noviembre
FIFA sorteará repechaje en noviembre / FOTO: EFE

La FIFA celebrará el próximo 20 de noviembre el sorteo de las eliminatorias finales para el Mundial de 2026, que determinará las últimas cuatro plazas para Europa, y también el del torneo clasificatorio de Asia, África, Oceanía, Conmebol y Concacaf para decidir las dos últimas selecciones de estas confederaciones.

La sede de la FIFA en Zúrich acogerá los sorteos para definir el recorrido de 22 selecciones, 16 a través de las eliminatorias europeas y otras 6 mediante el torneo clasificatorio, en su intento de participar en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026.

Convocatorias de Italia y Portugal para cierre de eliminatoria mundialista

Tanto italianos como portugueses buscan en estos partidos su clasificación al Mundial 2026.

Eliminatoria UEFA

La FIFA sorteará primero el torneo clasificatorio y después las eliminatorias europeas y ambos tendrán lugar tras la finalización de la ventana de noviembre, que confirmará la clasificación de 14 equipos -3de la Concacaf y 11 de la UEFA-, que se unirán a las 28 que ya han asegurado el billete.

En las eliminatorias europeas jugarán las 12 segundas de grupo de la fase preliminar y las cuatro mejores ganadoras de grupo de la Liga de Naciones, que no se hayan clasificado directamente.

Las selecciones se distribuirán en cuatro cuadros de cuatro equipos cada uno, que se resolverán con un formato de semifinales y final a partido único. Habrá cabezas de serie, que disputarán las semifinales en casa, y antes de cada final se hará otro sorteo para determinar qué equipo actuará como local.

En principio, las semifinales se disputarán el martes 26 de marzo de 2026 y las finales el martes 31 de marzo.

Jude Bellingham convocado con Inglaterra como el “10”

En tanto, Trent Alexander-Arnold se quedó nuevamente fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel.

Repechaje para Concacaf

El torneo clasificatorio a su vez constará de dos cuadros. Las dos selecciones con mejor posición en la clasificación de la FIFA, que se publicará el día 19, accederán directamente a la final y las otras 4 participantes, ordenadas según su puesto en dicho ranquin, jugarán una semifinal previa, a partido único, para pasar a la final.

La selección que ocupe la mejor posición en la clasificación de la FIFA quedará automáticamente encuadrada en la final 1 como equipo A y la segunda en la final 2, también como equipo A.

La FIFA anunciará más adelante las sedes y el calendario del torneo. EFE

Se agotaron los boletos para los partidos de Selección de Guatemala

Mediante sus redes sociales, la Federación de Futbol de Guatemala confirmó que ya no hay localidades disponibles en el estadio El Trébol.

*Información FIFA

