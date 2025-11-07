 Jude Bellingham convocado con Inglaterra
Deportes

Jude Bellingham convocado con Inglaterra como el "10"

En tanto, Trent Alexander-Arnold se quedó nuevamente fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel.

El inglés Jude Bellingham regresa a convocatoria de Inglaterra
El inglés Jude Bellingham regresa a convocatoria de Inglaterra / FOTO: EFE

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, ha regresado a una convocatoria de Inglaterra, mientras que Trent Alexander-Arnold se ha vuelto a quedar fuera. El jugador del Real Madrid se había perdido las dos últimas convocatorias de Thomas Tuchel, una en septiembre, cuando aún se estaba recuperando de la cirugía en el hombro, y otra el mes pasado por decisión del alemán.

Ahora, el centrocampista estará disponible para los partidos contra Serbia, el próximo 13 de noviembre, y frente a Albania, tres días después.

Regreso de Alexander Arnold

El que ha vuelto a quedarse fuera es Alexander-Arnold, pese a que ya está disponible tras superar unos problemas físicos que le habían apartado de los últimos partidos del Real Madrid.

El lateral no juega con Inglaterra desde junio y se ha perdido las tres últimas convocatorias. Desde la llegada de Tuchel al banquillo de los 'Three Lions' solo ha jugado 26 minutos en total.

En la lista destaca la novedad de Phil Foden, que ha vuelto a ser importante para el Manchester City, y la inclusión por primera vez de Alex Scott, centrocampista del Bournemouth de Andoni Iraola.

Mientras que Marcus Rashford, que está deslumbrando en el Barcelona, mantiene su puesto, Conor Gallagher, del Atlético de Madrid, aún no convence a Tuchel.

Tuchel: "Bellingham vuelve como '10'"

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, primera nación europea en conseguir la clasificación al Mundial 2026, aseguró que Jude Bellingham, jugador del Real Madrid que regresa a la convocatoria, jugará en su equipo como "número 10, porque es su mejor posición".

"Jude viene como número 10 porque es su mejor posición. Tiene la capacidad de llegar y marcar goles. Puede parecer fácil, pero es una cualidad sobresaliente. Vamos a tratar de encontrar ese espacio para él para que llegue y marque goles", expresó este viernes tras dar la lista para los partidos contra Serbia el próximo 13 de noviembre y frente a Albania tres días después.

"Creo que no es una sorpresa para él competir en esa posición. Lo sabe que yo le quiero ahí porque desde ese lugar encuentra posiciones de número 9. Tiene hambre y determinación de anotar, que es lo que vemos en el Real Madrid y con suerte, también lo veremos para nosotros", añadió.

Inglaterra logra su boleto al Mundial 2026

Inglaterra se convirtió en la primera selección europea en asegurar su clasificación al Mundial 2026, tras vencer con contundencia a Letonia (0-5).

*Información EFE.

