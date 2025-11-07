Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 18

Byron Andrés Angulo del Deportivo Malacateco, William Amaya del Deportivo Marquense, Nelso Iván García del Deportivo Guastatoya y César Archila de Municipal fueron los únicos cuatro anotadores en la fecha 18 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, la más raquítica en cuanto a goles marcados. Por su parte, Nicolás Martínez, goleador de Mixco y del campeonato falló una penalti y perdió la oportunidad de alcanzar los 15 tantos en esta fase de clasificación.
Para Angulo fue su cuarto gol, para Amaya el primero, para García el segundo y para Archila el tercero, pero ninguno de ellos representa problema para el goleador del campeonato, que apunta al argentino Martínez.
Tras 18 fechas disputadas, el goleador del Torneo Apertura sigue siendo Nicolás Martínez, quien se mantiene con 14 tantos a falta de cuatro partidos para que culmine la fase regular.
Detrás de Martínez, se encuentra dos jugadores con 7 goles: José Carlos Martínez de Municipal y Juan Francisco Apaolaza del campeón Antigua G. F. C. El cuarto lugar corresponde a Uri Amaral de Cobán con 5 tantos, al igual que el quinto puesto, Steven Cárdenas de Xelajú.
|NO.
|JUGADOR
|CLUB
|GOLES
|1
|Nicolás Martínez (ARG)
|Mixco
|14
|2
|Juan Apaolaza (ARG)
|Antigua
|7
|3
|Carlos Martínez (GUA)
|Municipal
|7
|4
|Uriel Amaral (URU)
|Cobán Imperial
|5
|5
|Steven Cárdenas (GUA)
|Xelajú
|5
Gol menos para el "Falco" Martínez
En el caso del "Falco" Martínez en este momento llevaría 8 goles, pero el tanto marcado ante Xelajú en el empate 1-1 en el estadio Mario Camposeco quedó invalidado al darse el triunfo 0-3 sobre la mesa al "Mimado de la Afición" por la alineación indebida de Maynor de León.
El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional cumplió 18 fechas, y solamente quedan cuatro jornadas, más el partido reprogramado entre Achuapa y Marquense, para que se de a conocer de forma oficial quién será el goleador de la competencia.