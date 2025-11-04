 Municipal le gana a Xelajú por alineación indebida
Municipal gana reglamentariamente a Xelajú por alineación indebida

Xelajú utilizó al capitán Maynor de León en la alineación ante Municipal cuando él estaba suspendido.

Municipal jugó el domingo ante Xelajú en el Mario Camposeco
Municipal jugó el domingo ante Xelajú en el Mario Camposeco / FOTO: Municipal

Esta noche se dio a conocer que el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolvió a favor de Municipal en el caso de Maynor de León y su alineación anómala con Xelajú, y con ello, el partido que terminó 1-1 pasa a favor del "Mimado de la Afición" con un marcador de 0-3, y de esta forma, el cuadro que dirige el nicaragüense Mario Acevedo pasa a ser líder del Apertura 2025 y se clasifica a cuartos de final.  

"De conformidad con el acta ODLNF-33-2025-2026/T.A., el Comité Disciplinario de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala, ha resuelto sancionar al club Xelajú con la pérdida del encuentro por marcador de 0-3 en favor de Municipal, correspondiente al partido disputado el pasado 2 de noviembre, debido a la alineación indebida del jugador Maynor Iván de León Reyna, quien se encontraba suspendido para dicho encuentro", señala la información brindada por la Liga Nacional en sus plataformas digitales. 

Los hechos

El pasado domingo 2 de noviembre, Xelajú recibió a Municipal por la fecha 17 del Apertura 2025 en el estadio Mario Camposeco. En su alineación, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro incluyó al capitán Maynor de León. El resultado final de aquel partido fue 1-1.

Pero ya el lunes, se conoció que De León tenía un partido pendiente de dar cumplimiento por una suspensión, situación que haría perder al Xelajú en la mesa por 0-3.

Tras ser expulsado ante Mixco en la fecha 15, Maynor de León recibió dos partidos de castigo, uno por roja directa y el otro por conducta inapropiada, entonces, el jugador de Xelajú debía cumplir esa suspensión en las fechas 16 ante Guastatoya y en la 17 ante Municipal, en este último caso no aplicó y el jugador tuvo participación, haciendo que Xelajú perdiese ese partido reglamentariamente.

Xelajú-Municipal: Caso Maynor de León

El capitán de Xelajú M. C. ha metido en un problema a su equipo, y el beneficiado sería Municipal.

Los beneficios de Municipal

Con esta resolución, Municipal pasó a tener 36 unidades y superar los 35 de Mixco para ser el nuevo líder de la competencia e ir a la fecha 18 a defender la primera casilla.

Asimismo, Municipal con esos 36 puntos es el segundo clasificado a cuartos de final del Apertura 2025 tras el boleto que consiguió Mixco.

