VIDEO. Luis Díaz anota un gol digno del Premio Puskas

La temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich está alcanzando niveles que pocos imaginaban cuando dejó la Premier League. Hoy, muchos aficionados del Liverpool consideran que su salida fue un grave desacierto, especialmente viendo el rendimiento arrollador que está mostrando en Alemania. El colombiano se encuentra en un momento de plenitud futbolística: hace apenas unos días firmó un doblete ante el Paris Saint-Germain en la Champions League y ahora volvió a ser noticia por un gol que, sin exagerar, podría competir seriamente por el Premio Puskas al mejor gol del año.
El Bayern Múnich enfrentaba un complicado duelo ante el Union Berlin, que había logrado adelantarse en el marcador a los 27 minutos. El partido se tornó tenso, lleno de fricciones y disputas físicas. Sin embargo, cuando el equipo bávaro más lo necesitaba, apareció Luis Díaz con una acción individual que cambió el rumbo del encuentro. Al minuto 38, el colombiano recibió el balón fuera del área y tocó hacia Josip Stanisic, quien intentó devolverle la pelota con un pase profundo, aunque demasiado largo y aparentemente imposible de alcanzar.
Luis Díaz sobresale con una genialidad
Contra todo pronóstico, Díaz aceleró con determinación y logró llegar al balón lanzándose al suelo. En cuanto se incorporó, realizó un enganche magistral para deshacerse de su marcador, manteniéndose en equilibrio pese a la cercanía de la línea final. Desde un ángulo extremadamente cerrado y sin margen para dudar, remató de derecha con una potencia fulminante. El esférico viajó directo al ángulo más lejano, dejando sin opción al arquero Frederik Rønnow. Fue un gesto técnico extraordinario, una combinación de velocidad, intuición y técnica que solo los grandes del fútbol pueden ejecutar.
Aunque el partido terminó 2-2 y el Bayern dejó escapar puntos importantes en su lucha por distanciarse en la tabla, la actuación de Luis Díaz volvió a destacar por encima de todo. Con 11 goles y cinco asistencias en 17 partidos, el colombiano se ha convertido en una pieza esencial del esquema de Vincent Kompany. Su influencia es indiscutible y actuaciones como esta no solo potencian al equipo, sino que refuerzan la sensación de que Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, dejando una huella imborrable en el fútbol europeo.