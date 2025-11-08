 VIDEO. Luis Díaz anota un gol digno del Premio Puskas
Deportes

VIDEO. Luis Díaz anota un gol digno del Premio Puskas

Con una acción individual sobresaliente ante el Union Berlin, Luis Díaz sumó un gol de nivel internacional que fortalece su temporada y lo coloca entre los potenciales candidatos al
Puskas.

Compartir:
Anotación del colombiano Luis Díaz ante el Union Berlín - FC Bayern
Anotación del colombiano Luis Díaz ante el Union Berlín / FOTO: FC Bayern

La temporada de Luis Díaz en el Bayern Múnich está alcanzando niveles que pocos imaginaban cuando dejó la Premier League. Hoy, muchos aficionados del Liverpool consideran que su salida fue un grave desacierto, especialmente viendo el rendimiento arrollador que está mostrando en Alemania. El colombiano se encuentra en un momento de plenitud futbolística: hace apenas unos días firmó un doblete ante el Paris Saint-Germain en la Champions League y ahora volvió a ser noticia por un gol que, sin exagerar, podría competir seriamente por el Premio Puskas al mejor gol del año.

El Bayern Múnich enfrentaba un complicado duelo ante el Union Berlin, que había logrado adelantarse en el marcador a los 27 minutos. El partido se tornó tenso, lleno de fricciones y disputas físicas. Sin embargo, cuando el equipo bávaro más lo necesitaba, apareció Luis Díaz con una acción individual que cambió el rumbo del encuentro. Al minuto 38, el colombiano recibió el balón fuera del área y tocó hacia Josip Stanisic, quien intentó devolverle la pelota con un pase profundo, aunque demasiado largo y aparentemente imposible de alcanzar.

Luis Díaz sobresale con una genialidad

Contra todo pronóstico, Díaz aceleró con determinación y logró llegar al balón lanzándose al suelo. En cuanto se incorporó, realizó un enganche magistral para deshacerse de su marcador, manteniéndose en equilibrio pese a la cercanía de la línea final. Desde un ángulo extremadamente cerrado y sin margen para dudar, remató de derecha con una potencia fulminante. El esférico viajó directo al ángulo más lejano, dejando sin opción al arquero Frederik Rønnow. Fue un gesto técnico extraordinario, una combinación de velocidad, intuición y técnica que solo los grandes del fútbol pueden ejecutar.

Aunque el partido terminó 2-2 y el Bayern dejó escapar puntos importantes en su lucha por distanciarse en la tabla, la actuación de Luis Díaz volvió a destacar por encima de todo. Con 11 goles y cinco asistencias en 17 partidos, el colombiano se ha convertido en una pieza esencial del esquema de Vincent Kompany. Su influencia es indiscutible y actuaciones como esta no solo potencian al equipo, sino que refuerzan la sensación de que Luis Díaz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, dejando una huella imborrable en el fútbol europeo.

En Portada

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado t
Nacionales

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado

09:22 AM, Nov 08
Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes II

11:07 AM, Nov 08
Muere entrañable actriz de El Chavo del 8t
Farándula

Muere entrañable actriz de El Chavo del 8

12:29 PM, Nov 08
Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrerat
Deportes

Cristiano Ronaldo sigue imparable y llega a 953 goles en su carrera

09:58 AM, Nov 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosMundial 2026Corrupción#liganacionalReal Madrid#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos