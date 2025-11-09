 Carrasquilla en polémica antes de jugar ante Guatemala
Deportes

Adalberto Carrasquilla en polémica antes del duelo ante Guatemala

El futbolista panameño cometió una fuerte falta sobre su compañero de profesión y lo sacó de carrera en lo que resta el año.

Adalberto Carrasquilla en polémica antes del duelo ante Guatemala
Adalberto Carrasquilla en polémica antes del duelo ante Guatemala / FOTO: Tomadas de X

El jugador de la Selección de Panamá, Adalberto Carrasquilla, cerró su último partido con los Pumas de la UNAM de la peor manera: Fracturándole la tibia al portero colombiano del Cruz Azul, Kevin Mier, lo que ha causado polémica en el futbol mexicano. Dicha jugada "grave" ocurre a tan solo cinco días que el "Coco" Carrasquilla se mida a la Selección de Guatemala en un duelo donde ambas selecciones buscan seguir con vida en la clasificación al Mundial 2026.    

El arquero colombiano Kevin Mier sufrió una fractura tras la fuerte entrada del jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla, durante el duelo de la jornada 17 de la Liga MX entre ambos equipos, que derivó en tarjeta amarilla para el panameño y en la salida del terreno de juego por parte del guardameta.

El incidente ocurrió el sábado en un partido que dejó secuelas graves para "La Máquina" del Cruz Azul. El portero celeste tuvo que abandonar el campo con visibles gestos de dolor, y este domingo se confirmó el peor panorama: El diagnóstico médico que lo dejará fuera de actividad por varias semanas debido a una fractura de tibia.

Carrasquilla pide disculpas

Tras el partido, el seleccionado panameño fue entrevistado por TUDN y aprovechó la oportunidad para ofrecer una disculpa a su colega de profesión. "Primero que todo quiero ofrecer una disculpa a Kevin. Mi intensión nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada. El árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fue con mala intención", señaló Carrasquilla, uno de los convocados por Panamá para el duelo ante Guatemala.

El seleccionado panameño añadió: "A pesar de la jugada quiero pedir una disculpa porque sé que es un jugador de Selección, y no fue mi intención, la verdad que me voy muy triste porque no sé que tiene y me gustaría la verdad disculparme ante él".

Ante la confirmación de la fractura de tibia por parte del colombiano Kevin Mier, el Cruz Azul ha pedido la inhabilitación del centroamericano en el mismo plazo que tardará Mier en recuperarse. 

La Liguilla del futbol mexicano arranca con cuartos de final ante Chivas, y sin Mier, la responsabilidad recae en Andrés Gudiño. El canterano celeste, de 28 años, asumirá el arco en la serie contra el "Rebaño Sagrado".

Carrasquilla en El Trébol

Para el próximo jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas, Panamá visitará Guatemala para el partido correspondiente a la fecha 5 del grupo A en la fase final de la eliminatoria mundialista, donde ambas selecciones buscan llegar a la última fecha con posibilidades de clasificar al Mundial 2026.

Sin duda alguna, Carrasquilla vivirá un ambiente hostil con la afición chapina que le recriminará tal acción, aunque deberá de hacerlo con cuidado de lo contrario le acarreará problemas a la Federación, la cual ya ha sido sancionada por racismo derivado del comportamiento de su afición en el estadio Cuscatlán en San Salvador, El Salvador.  

Gerardo Paiz: “Las entradas de cortesía son las que vamos a reducir”

El presidente de la Federación de Futbol de Guatemala, Gerardo Paiz, explicó cómo procederán ante castigo de FIFA por reducción del 15% del aforo en estadio El Trébol.

