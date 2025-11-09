Carrasquilla en polémica antes de jugar ante Guatemala

El jugador de la Selección de Panamá, Adalberto Carrasquilla, cerró su último partido con los Pumas de la UNAM de la peor manera: Fracturándole la tibia al portero colombiano del Cruz Azul, Kevin Mier, lo que ha causado polémica en el futbol mexicano. Dicha jugada "grave" ocurre a tan solo cinco días que el "Coco" Carrasquilla se mida a la Selección de Guatemala en un duelo donde ambas selecciones buscan seguir con vida en la clasificación al Mundial 2026.
El arquero colombiano Kevin Mier sufrió una fractura tras la fuerte entrada del jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla, durante el duelo de la jornada 17 de la Liga MX entre ambos equipos, que derivó en tarjeta amarilla para el panameño y en la salida del terreno de juego por parte del guardameta.
El incidente ocurrió el sábado en un partido que dejó secuelas graves para "La Máquina" del Cruz Azul. El portero celeste tuvo que abandonar el campo con visibles gestos de dolor, y este domingo se confirmó el peor panorama: El diagnóstico médico que lo dejará fuera de actividad por varias semanas debido a una fractura de tibia.
Viendo la repetición de la entrada de Adalberto Carrasquilla sobre Kevin Mier, es INCREÍBLE que el árbitro Fernando Hernández no la haya juzgado con tarjeta roja.— León Lecanda ? (@Leonlec) November 9, 2025
Ahora le harán estudios al arquero colombiano para descartar una lesión seria y el club celeste analizará medidas. pic.twitter.com/nczO5THDRX
Carrasquilla pide disculpas
Tras el partido, el seleccionado panameño fue entrevistado por TUDN y aprovechó la oportunidad para ofrecer una disculpa a su colega de profesión. "Primero que todo quiero ofrecer una disculpa a Kevin. Mi intensión nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada. El árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fue con mala intención", señaló Carrasquilla, uno de los convocados por Panamá para el duelo ante Guatemala.
El seleccionado panameño añadió: "A pesar de la jugada quiero pedir una disculpa porque sé que es un jugador de Selección, y no fue mi intención, la verdad que me voy muy triste porque no sé que tiene y me gustaría la verdad disculparme ante él".
Ante la confirmación de la fractura de tibia por parte del colombiano Kevin Mier, el Cruz Azul ha pedido la inhabilitación del centroamericano en el mismo plazo que tardará Mier en recuperarse.
La Liguilla del futbol mexicano arranca con cuartos de final ante Chivas, y sin Mier, la responsabilidad recae en Andrés Gudiño. El canterano celeste, de 28 años, asumirá el arco en la serie contra el "Rebaño Sagrado".
"Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, quería cortar la jugada"⚽?— Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 9, 2025
Palabras de 'Coco' Carrasquilla, sobre la jugada en la que sale lesionado, con probable fisura, Mier
? #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/DPWMVeXk3e
Carrasquilla en El Trébol
Para el próximo jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas, Panamá visitará Guatemala para el partido correspondiente a la fecha 5 del grupo A en la fase final de la eliminatoria mundialista, donde ambas selecciones buscan llegar a la última fecha con posibilidades de clasificar al Mundial 2026.
Sin duda alguna, Carrasquilla vivirá un ambiente hostil con la afición chapina que le recriminará tal acción, aunque deberá de hacerlo con cuidado de lo contrario le acarreará problemas a la Federación, la cual ya ha sido sancionada por racismo derivado del comportamiento de su afición en el estadio Cuscatlán en San Salvador, El Salvador.