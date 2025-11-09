 Resultado Rayo Vallecano vs. Real Madrid - Jornada 12 LaLiga
Deportes

Real Madrid se estrella en su visita al Rayo Vallecano

El Real Madrid no pasó del empate ante un Rayo Vallecano ordenado y dejó escapar una oportunidad de ampliar su ventaja en LaLiga.

Compartir:
Jude Bellingham en el partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid - EFE
Jude Bellingham en el partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Estadio de Vallecas se convirtió en el epicentro de la jornada 12 de LaLiga, ofreciendo un ambiente vibrante para el duelo entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Los blancos llegaron con la misión de ampliar su ventaja en lo más alto de la clasificación, conscientes de que cada punto puede ser determinante en la lucha por el título. No obstante, enfrente se toparon con un rival que históricamente les complica la visita y que, una vez más, salió decidido a frenar el impulso merengue.

El plan del Rayo fue claro desde el inicio: orden defensivo, líneas juntas y una presión inteligente que anuló los circuitos ofensivos del conjunto dirigido por Xabi Alonso. A pesar de dominar la posesión y generar aproximaciones peligrosas, el Real Madrid no encontró la fórmula para derribar el muro rayista. El duelo avanzó sin que ninguno de los dos equipos lograra romper el cerrojo, concluyendo en un 0-0 que, si bien suma para los visitantes, puede resultar costoso considerando la presión constante de Barça, Atlético y Villarreal en la parte alta.

Real Madrid deja puntos en Vallecas

Para los madridistas, este empate supone el cierre de una semana poco inspirada. La derrota a mitad de semana ante el Liverpool por la Liga de Campeones ya había encendido algunas alarmas, pues el equipo mostró una versión muy alejada del rendimiento sólido del primer tramo de la temporada. Este segundo tropiezo consecutivo refuerza la idea de que el conjunto merengue atraviesa un bajón futbolístico que deberá corregir cuanto antes si quiere evitar que sus perseguidores recorten distancias.

Con el punto obtenido en Vallecas, el Real Madrid mantiene el liderato con 31 unidades, aunque queda a la expectativa del resultado del Barcelona en su compromiso ante el Celta. Una victoria azulgrana reduciría a tres puntos la ventaja madridista, dejando LaLiga al rojo vivo justo antes del parón de selecciones. El desenlace de la jornada podría modificar el panorama de la pelea por la cima y aumentar la presión sobre un Real Madrid que necesita reencontrarse con su mejor versión.

Foto embed
Partido entre el Rayo Vallecano y Real Madrid - Agencia EFE

Tabla de posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UEt
Nacionales

Solo nueve jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre CELAC-UE

11:31 AM, Nov 09
Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los arancelest
Internacionales

Trump asegura que los estadounidenses recibirán un bono de US $2 mil por los aranceles

11:32 AM, Nov 09
Rosalía bate récords en reproducciones con su disco Luxt
Farándula

Rosalía bate récords en reproducciones con su disco "Lux"

09:00 AM, Nov 09
Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida t
Deportes

Emisoras Unidas de Guatemala con la Selección Nacional toda la vida

02:20 PM, Nov 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateReal MadridFutbol GuatemaltecoMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos