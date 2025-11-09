Resultado Rayo Vallecano vs. Real Madrid - Jornada 12 LaLiga

El Estadio de Vallecas se convirtió en el epicentro de la jornada 12 de LaLiga, ofreciendo un ambiente vibrante para el duelo entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Los blancos llegaron con la misión de ampliar su ventaja en lo más alto de la clasificación, conscientes de que cada punto puede ser determinante en la lucha por el título. No obstante, enfrente se toparon con un rival que históricamente les complica la visita y que, una vez más, salió decidido a frenar el impulso merengue.
El plan del Rayo fue claro desde el inicio: orden defensivo, líneas juntas y una presión inteligente que anuló los circuitos ofensivos del conjunto dirigido por Xabi Alonso. A pesar de dominar la posesión y generar aproximaciones peligrosas, el Real Madrid no encontró la fórmula para derribar el muro rayista. El duelo avanzó sin que ninguno de los dos equipos lograra romper el cerrojo, concluyendo en un 0-0 que, si bien suma para los visitantes, puede resultar costoso considerando la presión constante de Barça, Atlético y Villarreal en la parte alta.
Real Madrid deja puntos en Vallecas
Para los madridistas, este empate supone el cierre de una semana poco inspirada. La derrota a mitad de semana ante el Liverpool por la Liga de Campeones ya había encendido algunas alarmas, pues el equipo mostró una versión muy alejada del rendimiento sólido del primer tramo de la temporada. Este segundo tropiezo consecutivo refuerza la idea de que el conjunto merengue atraviesa un bajón futbolístico que deberá corregir cuanto antes si quiere evitar que sus perseguidores recorten distancias.
Con el punto obtenido en Vallecas, el Real Madrid mantiene el liderato con 31 unidades, aunque queda a la expectativa del resultado del Barcelona en su compromiso ante el Celta. Una victoria azulgrana reduciría a tres puntos la ventaja madridista, dejando LaLiga al rojo vivo justo antes del parón de selecciones. El desenlace de la jornada podría modificar el panorama de la pelea por la cima y aumentar la presión sobre un Real Madrid que necesita reencontrarse con su mejor versión.