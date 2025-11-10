Apertura 2025: Aurora busca top 4 de la tabla de posiciones

Municipal, Mixco, Antigua y Aurora son los primeros cuatro equipos que han asegurado su participación en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. En el caso de los "Rojos", "Chicharroneros" y "Coloniales" también han asegurado ser locales en el cierre de la eliminatoria; los "Aurinegros" están a un triunfo de conseguirlo. Esto significa que los restantes equipos que clasifiquen a cuartos de final deberán ir a buscar en condición de visitante una clasificación a semifinales, y ahí están clubes como Xelajú y Comunicaciones que no les alcanzó para set top 4.
Achuapa y Marquense les restan cuatro partidos para cerrar la fase regular, y al resto de equipos solo tres. Los "Leones Amarillos del Occidente" con 22 puntos en el bolsillo y 12 por disputarse podrían llegar al máximo de 34 unidades. Por su parte, Malacateco, que tiene 9 puntos por jugar, de ganarlos todos, su tope serían también 34 puntos. Entonces, el Aurora que es cuarto con 33 puntos está a dos unidades de ser inalcanzable para Marquense y Malacateco y ser ellos uno de los top 4 con el beneficio de cerrar en casa la eliminatoria de cuartos de final, lo que produce también un buen ingreso económico para sus arcas financieras.
¿Quiénes serán los otros cuatro clasificados?
Por el momento, Malacateco con 25 puntos en el quinto lugar, y, Xelajú, Cobán Imperial y Marquense en el sexto, séptimo y octavos, respectivamente (todos con 22 puntos), ocupan plaza de liguilla.
Pero el torneo está siendo muy cerrado y apretado en la parte baja de la tabla de posiciones, donde el último lugar del campeonato, el Deportivo Guastatoya, suma 18 puntos y está a 4 unidades de meterse a dicha zona, cuando restan 9 puntos por disputarse.
Deportivo Malacateco se perfila como el favorito para ocupar, junto a Deportivo Marquense, un espacio en los cuartos de final; y ambos clubes pueden entrar al top 4, aunque para ello necesitan ganar todos sus partidos y que Aurora pierda sus últimos tres encuentros.
Ganador de la fase regular
El primer lugar del campeonato, se definirá posiblemente en la última fecha, ya que en la actualidad solo un punto es la diferencia entre el Municipal (39 puntos) y Mixco (38 puntos); pero, Antigua (36) y Aurora (33) también son aspirantes a ser primeros, aunque necesiten más combinación de resultados que el resto.
Para este miércoles 12 de noviembre, Achuapa recibe a Marquense en Jutiapa para ponerse al día en el calendario, y el siguiente fin de semana se jugará la fecha 20, donde Municipal y Guastatoya reprogramaron el partido.