 Selección de Guatemala entrena en el estadio El Trébol
Deportes

Guatemala entrena en El Trébol; Panamá en el Rommel Fernández

Ambas selecciones se preparan para el partido que definirá en gran porcentaje la eliminatoria mundialista y el boleto directo al Mundial 2026.

Compartir:
Las selecciones de Guatemala y Panamá intensifican trabajos de cara al partido de sus vidas
Las selecciones de Guatemala y Panamá intensifican trabajos de cara al partido de sus vidas / FOTO: FFG y Fepafut

La Selección Nacional de Guatemala que viene trabajando en los últimos días en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) se movió de sede el domingo en horas de la tarde y este lunes cumplió su segunda jornada de trabajo en el escenario deportivo que es casa de Municipal.

Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena hicieron su primera práctica en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ayer en horas de la tarde, y la práctica fue acompañada por uno de los mejores atardeceres que se han visto en esta temporada, un cielo totalmente rojizo.

Dicha sesión de trabajo se hizo fuera de los lentes y atención de la prensa nacional, al igual que este lunes. Pero algunas fotografías circularon en redes sociales donde se pudo observar a algunos elementos de la "Bicolor" mediante una preparación de los implementos que se usan en el trabajo el seleccionado.

Foto embed
Así fue el entreno del domingo de los seleccionados en El Trébol - @andresNadf

Segunda jornada

Este lunes 10 de noviembre, cuando restan solo tres días para el importante duelo de Guatemala en su camino al Mundial 2026, los seleccionados nuevamente fueron trasladados del CAR al estadio El Trébol, y ese momento, tanto de salida como de llegada fue captada por la prensa nacional, más no la sesión directa de trabajo que se hizo en el escenario deportivo donde convergen las zonas 3, 7 y 8 de ciudad capital.

Para la sesión del lunes, el equipo trabajó con nómina completa, ya que el domingo arribó a Guatemala el portero Nicholas Hagen, y con él, se completó el cuadro de legionarios y los convocados por Tena.

Para este martes se tiene prevista otra sesión de trabajo, previo a entrar en la conferencia de prensa antes del partido, la cual habitualmente se da un día previo al duelo.  

Guatemala-Panamá, la misión: Ganar tras 20 años de no hacerlo

La Selección Nacional está obligada a vencer a Panamá si desea seguir con vida para clasificar al Mundial 2026, y se apela a lo hecho el 17 de agosto de 2005.

Panamá al estadio Rommel Fernández

Por su parte, la Selección de Panamá arrancó sus entrenamientos con miras a la recta final de las eliminatorias rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 ayer domingo.

El onceno nacional completó su primer día de trabajo en la cancha del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), en Llano Bonito, a un costado del Hipódromo Presidente Remón.

Para este primer entrenamiento, un total de 7 jugadores dijeron presente en una práctica que se extendió por 60 minutos, con la lluvia como principal testigo durante toda la sesión.

Para este lunes, la escuadra panameña movió sus entrenamientos al estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Juan Díaz, para continuar con su preparación.

La práctica será en horario de 18:00 a 20:00 horas de Panmamá, con las habituales palabras del jugador en rueda de prensa, previo al inicio de la sesión.

Ya para el martes, el equipo volverá al CAR para su tercer día de trabajo previo a su importante encuentro ante Guatemala.

La novedad de este lunes fue la llegada de Adalberto Carrasquilla. 

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos