Selección de Guatemala entrena en el estadio El Trébol

La Selección Nacional de Guatemala que viene trabajando en los últimos días en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) se movió de sede el domingo en horas de la tarde y este lunes cumplió su segunda jornada de trabajo en el escenario deportivo que es casa de Municipal.
Los dirigidos por el mexicano Luis Fernando Tena hicieron su primera práctica en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ayer en horas de la tarde, y la práctica fue acompañada por uno de los mejores atardeceres que se han visto en esta temporada, un cielo totalmente rojizo.
Dicha sesión de trabajo se hizo fuera de los lentes y atención de la prensa nacional, al igual que este lunes. Pero algunas fotografías circularon en redes sociales donde se pudo observar a algunos elementos de la "Bicolor" mediante una preparación de los implementos que se usan en el trabajo el seleccionado.
Segunda jornada
Este lunes 10 de noviembre, cuando restan solo tres días para el importante duelo de Guatemala en su camino al Mundial 2026, los seleccionados nuevamente fueron trasladados del CAR al estadio El Trébol, y ese momento, tanto de salida como de llegada fue captada por la prensa nacional, más no la sesión directa de trabajo que se hizo en el escenario deportivo donde convergen las zonas 3, 7 y 8 de ciudad capital.
Para la sesión del lunes, el equipo trabajó con nómina completa, ya que el domingo arribó a Guatemala el portero Nicholas Hagen, y con él, se completó el cuadro de legionarios y los convocados por Tena.
Para este martes se tiene prevista otra sesión de trabajo, previo a entrar en la conferencia de prensa antes del partido, la cual habitualmente se da un día previo al duelo.
Panamá al estadio Rommel Fernández
Por su parte, la Selección de Panamá arrancó sus entrenamientos con miras a la recta final de las eliminatorias rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 ayer domingo.
El onceno nacional completó su primer día de trabajo en la cancha del Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), en Llano Bonito, a un costado del Hipódromo Presidente Remón.
Para este primer entrenamiento, un total de 7 jugadores dijeron presente en una práctica que se extendió por 60 minutos, con la lluvia como principal testigo durante toda la sesión.
Para este lunes, la escuadra panameña movió sus entrenamientos al estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Juan Díaz, para continuar con su preparación.
La práctica será en horario de 18:00 a 20:00 horas de Panmamá, con las habituales palabras del jugador en rueda de prensa, previo al inicio de la sesión.
Ya para el martes, el equipo volverá al CAR para su tercer día de trabajo previo a su importante encuentro ante Guatemala.
La novedad de este lunes fue la llegada de Adalberto Carrasquilla.