Valverde y Courtois sufren lesiones; se pierden fecha FIFA

Las lesiones de Fede Valverde y Thibaut Courtois han encendido las alarmas en el Real Madrid y en sus respectivas selecciones, luego de que ambos jugadores fueran descartados para los compromisos internacionales de noviembre. En el caso del uruguayo, los estudios médicos confirmaron una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha, sufrida durante el partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Esta dolencia llega apenas una semana después de un susto previo en Anfield, que finalmente no pasó a mayores, pero que evidenció una carga muscular que terminó por afectarlo nuevamente.
Valverde, quien fue titular como lateral derecho ante el Rayo, mostró molestias en la parte posterior del muslo durante la segunda mitad, lo que llevó a su sustitución. Tras someterse a nuevas pruebas, se determinó que no podrá disputar los amistosos de Uruguay frente a México y Estados Unidos. Permanecerá en Madrid para trabajar en su recuperación, con el objetivo de estar disponible para el regreso de la actividad liguera, en la que el Real Madrid visitará al Elche el 23 de noviembre.
Valverde y Courtois no jugarán con sus selecciones
Por su parte, Thibaut Courtois tampoco podrá representar a Bélgica en los últimos partidos de clasificación rumbo al Mundial 2026. Una resonancia confirmó una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha, una situación que obligó al cuerpo médico del Real Madrid a descartar su participación internacional. Las estimaciones iniciales señalan que el guardameta estará alrededor de doce días de baja, con miras a reincorporarse a tiempo para el duelo frente al Elche.
Ambas ausencias representan un revés para sus selecciones, pero el conjunto blanco confía en que la pronta atención médica y el descanso permitirán que los dos futbolistas estén recuperados para el retorno de la competencia de clubes. Tanto Courtois como Valverde están enfocados en completar sus respectivos procesos de rehabilitación, con el fin de volver a la actividad en óptimas condiciones y evitar recaídas en un tramo exigente de la temporada.