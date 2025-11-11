 Eliminatorias: Selección de Honduras viaja a Nicaragua
Deportes

Selección de Honduras viaja a Nicaragua con una ilusión: El Mundial 2026

El combinado de la "H" podrá amarrar su clasificación mundialista este jueves con un triunfo y que haya empate en el Haití-Costa Rica.

Compartir:
Selección de Honduras viaja a Nicaragua
Selección de Honduras viaja a Nicaragua / FOTO: @FFH_Honduras

La selección de Honduras, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, viajó este martes a Nicaragua con la esperanza de asegurar su clasificación al Mundial de 2026 en el partido del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf.

La "H" necesita vencer a la selección de Nicaragua, que ya está eliminada, y que la de Costa Rica no gane a Haití.

Los catrachos partieron hacia a Managua desde el Aeropuerto Toncontín, de Tegucigalpa.

Este miércoles harán un reconocimiento a la cancha donde se medirán contra los dirigidos por el chileno Marco Antonio 'el Fantasma' Figueroa.

Honduras llega al partido contra Nicaragua, que ya está eliminada, encabezando el grupo C con ocho puntos, mientras que su rival solamente ha cosechado uno, y para sellar su boleto al Mundial necesitaría ganar el jueves y que Costa Rica perdiera o empatara con Haití.

Honduras por el boleto mundialista 

Los hondureños no la tendrán fácil en Nicaragua, según 'el Fantasma' Figueroa, quien ha prometido además que no le regalarán nada a Honduras, ni a Haití, rival al que visitarán el día 18.

El partido del jueves tiene a muchos hondureños ilusionados con la clasificación, igual que a su cuerpo técnico y jugadores, que apuestan con ver a su país por cuarta vez en un mundial, después de haber asistido a los de España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2018.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda, con quien Honduras logró su clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010, quieren llegar al partido del día 18 contra Costa Rica con el pase sellado al Mundial de 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

La situación en el grupo C no está definida por la poca diferencia de puntos que hay entre Honduras (ocho), Costa Rica (seis) y Haití (cinco), aunque en teoría los hondureños la tienen más favorable, pero solo si superan a Nicaragua y los costarricenses tropezaran contra los haitianos el próximo jueves.

Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista

Los jamaicanos y hondureños pueden ser este jueves las primeras selecciones clasificadas al Mundial 2026 por Concacaf y solo restaría conocer al clasificado en el sector de Guatemala.

*Información EFE.

En Portada

Congreso aprueba acuerdo para integrar comisión que elegirá candidatos a magistrados del TSEt
Nacionales

Congreso aprueba acuerdo para integrar comisión que elegirá candidatos a magistrados del TSE

03:33 PM, Nov 11
Veteranos militares bloquean perímetro del Congreso y diferentes carreterast
Nacionales

Veteranos militares bloquean perímetro del Congreso y diferentes carreteras

02:45 PM, Nov 11
Federación emite recomendaciones para el ingreso al estadio El Trébolt
Deportes

Federación emite recomendaciones para el ingreso al estadio El Trébol

03:33 PM, Nov 11
Vandalizan y destrozan la tumba de Silvia Pinalt
Farándula

Vandalizan y destrozan la tumba de Silvia Pinal

03:35 PM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos