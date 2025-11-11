Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista

Este jueves 13 de noviembre, la Concacaf vibrará al ritmo del balón durante la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. En esta penúltima fecha de eliminatorias, la Selección de Guatemala busca quedar con vida en su sueño de clasificar a su primer Mundial absoluto. En tanto, Jamaica y Honduras pueden acapararlos dos de los tres boletos disponibles, pero necesitan de una combinación de resultados.
Es de recordar que en esta fase final de la eliminatoria, la Concacaf tiene tres grupos (A, B y C) con cuatro selecciones cada uno. Al finalizar esta etapa, el ganador de cada uno de los tres grupos será la representante de Concacaf ante FIFA para el Mundial 2026 (tres cupos). Y de las tres selecciones posicionadas segundas, se sacarán a las dos mejores para que vayan al torneo de repechajes intercontinentales.
En el grupo A, Surinam y Panamá son líder y sublíder respectivamente con 6 unidades cada selección; Guatemala es tercera con 5 puntos y El Salvador cuarta con 3 unidades. En este conglomerado, las cuatro selecciones tienen posibilidades de clasificar al Mundial 2026, y eso se conocerá hasta la última fecha, la cual se celebrará el martes 18 de noviembre.
En el caso de Guatemala, buscará terminar como líder en esta fecha. Para ello debe vencer a Panamá en casa y esperar que Surinam pierda o empate ante El Salvador en casa. Con esta combinación, la "Bicolor" quedaría al frente con 8 puntos y se jugaría el boleto al Mundial 2026 junto a Surinam en el estadio El Trébol.
Jamaica y Honduras por el boleto mundialista
En el grupo B, Jamaica es líder con 9 puntos y visita a Trinidad y Tobago que suma 5 puntos, un triunfo los llevaría 12 puntos, y Curazao con 8 unidades visita a Bermudas que no ha ganado, y debería perder el cuadro curazoleño para que matemáticamente los jamaicanos sean los primeros clasificados por Concacaf al Mundial 2026.
Y en el grupo C, Honduras con 8 puntos buscará triunfo en Nicaragua para lograr los 11 puntos y esperar que Costa Rica iguala en su visita a Haití para asegurarse el boleto mundialista el próximo jueves.
Calendario de partidos
|Grupos
|Partido
|Horario
|A
|Surinam-El Salvador
|16:00 horas GT
|A
|Guatemala-Panamá
|20:00 horas GT
|B
|Trinidad y Tobago-Jamaica
|18:00 horas GT
|B
|Bermudas-Curazao
|18:00 horas GT
|C
|Nicaragua-Honduras
|20:00 horas GT
|C
|Haití-Costa Rica
|20:00 horas GT