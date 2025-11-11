 Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista
Deportes

Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista

Los jamaicanos y hondureños pueden ser este jueves las primeras selecciones clasificadas al Mundial 2026 por Concacaf y solo restaría conocer al clasificado en el sector de Guatemala.

Compartir:
Jamaica y Honduras buscan boleto mundialista en penúltima fecha FIFA
Jamaica y Honduras buscan boleto mundialista en penúltima fecha FIFA / FOTO: Concacaf

Este jueves 13 de noviembre, la Concacaf vibrará al ritmo del balón durante la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. En esta penúltima fecha de eliminatorias, la Selección de Guatemala busca quedar con vida en su sueño de clasificar a su primer Mundial absoluto. En tanto, Jamaica y Honduras pueden acapararlos dos de los tres boletos disponibles, pero necesitan de una combinación de resultados.

Es de recordar que en esta fase final de la eliminatoria, la Concacaf tiene tres grupos (A, B y C) con cuatro selecciones cada uno. Al finalizar esta etapa, el ganador de cada uno de los tres grupos será la representante de Concacaf ante FIFA para el Mundial 2026 (tres cupos). Y de las tres selecciones posicionadas segundas, se sacarán a las dos mejores para que vayan al torneo de repechajes intercontinentales. 

En el grupo A, Surinam y Panamá son líder y sublíder respectivamente con 6 unidades cada selección; Guatemala es tercera con 5 puntos y El Salvador cuarta con 3 unidades. En este conglomerado, las cuatro selecciones tienen posibilidades de clasificar al Mundial 2026, y eso se conocerá hasta la última fecha, la cual se celebrará el martes 18 de noviembre.

En el caso de Guatemala, buscará terminar como líder en esta fecha. Para ello debe vencer a Panamá en casa y esperar que Surinam pierda o empate ante El Salvador en casa. Con esta combinación, la "Bicolor" quedaría al frente con 8 puntos y se jugaría el boleto al Mundial 2026 junto a Surinam en el estadio El Trébol.

Federación de Fútbol anuncia restricciones para garantizar la seguridad en El Trébol

La FFG anunció medidas de seguridad y una lista ampliada de objetos prohibidos para los duelos decisivos ante Panamá y Surinam, con el fin de garantizar orden y bienestar en El Trébol.

Jamaica y Honduras por el boleto mundialista

En el grupo B, Jamaica es líder con 9 puntos y visita a Trinidad y Tobago que suma 5 puntos, un triunfo los llevaría 12 puntos, y Curazao con 8 unidades visita a Bermudas que no ha ganado, y debería perder el cuadro curazoleño para que matemáticamente los jamaicanos sean los primeros clasificados por Concacaf al Mundial 2026.

Y en el grupo C, Honduras con 8 puntos buscará triunfo en Nicaragua para lograr los 11 puntos y esperar que Costa Rica iguala en su visita a Haití para asegurarse el boleto mundialista el próximo jueves.

Costa Rica comienza preparación para buscar boleto al Mundial 2026

El equipo, al mando del entrenador mexicano Miguel Herrera, realizó su primera práctica con 22 futbolistas.

Calendario de partidos

Grupos Partido  Horario
A Surinam-El Salvador 16:00 horas GT
A Guatemala-Panamá 20:00 horas GT
B Trinidad y Tobago-Jamaica 18:00 horas GT
B Bermudas-Curazao  18:00 horas GT
C Nicaragua-Honduras 20:00 horas GT
C Haití-Costa Rica  20:00 horas GT

En Portada

MP explica razones por las que decidió no reunirse con misión de la OEAt
Nacionales

MP explica razones por las que decidió no reunirse con misión de la OEA

11:13 AM, Nov 11
Federación de Fútbol anuncia restricciones para garantizar la seguridad en El Trébolt
Deportes

Federación de Fútbol anuncia restricciones para garantizar la seguridad en El Trébol

09:24 AM, Nov 11
Caso Paraninfo: MP y Usac apelan resolución que benefició a estudiantest
Nacionales

Caso Paraninfo: MP y Usac apelan resolución que benefició a estudiantes

09:00 AM, Nov 11
Municipalidad de Guatemala da a conocer las actividades de la Temporada Navideña 2025t
Farándula

Municipalidad de Guatemala da a conocer las actividades de la Temporada Navideña 2025

08:46 AM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridEstados UnidosSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos