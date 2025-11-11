 España desconvoca a Lamine por tratar su pubalgia sin avisar
Deportes

España desconvoca a Lamine Yamal por tratar su pubalgia sin avisar

La RFEF liberó a Lamine Yamal al descubrir que trató su pubalgia sin previo aviso. El hecho provocó molestia interna y De la Fuente expresó su sorpresa por el inusual manejo del caso.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y de la Selección de España - Selección Española
Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y de la Selección de España / FOTO: Selección Española

La desconvocatoria de Lamine Yamal ha generado un inesperado revuelo en la concentración de la selección española. El joven futbolista del Barcelona no disputará los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía, después de que el seleccionador Luis de la Fuente decidiera liberarlo de la convocatoria. La decisión se tomó tras conocerse que el jugador se sometió el lunes a un "procedimiento invasivo de radiofrecuencia" para tratar la pubalgia que arrastra, sin comunicarlo previamente al cuerpo médico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En un comunicado oficial, los Servicios Médicos de la RFEF expresaron su "sorpresa" y "malestar" por haberse enterado del tratamiento a las 13:47 horas del lunes, día en que iniciaba la concentración. Según detalló la Federación, la intervención se realizó esa misma mañana y el equipo médico de la selección solo recibió información precisa a las 22:40 horas, mediante un informe en el que se recomendaba reposo absoluto durante un periodo de entre siete y diez días. Esta falta de comunicación encendió las alarmas en el entorno de la selección.

Luis de la Fuente, técnico es España, reconoce estar molesto con Lamine Yamal

La RFEF aprovechó el comunicado para reiterar su compromiso con la transparencia médica, recordando que ha compartido cada informe desde que el FC Barcelona expresara su preocupación por la gestión física de Lamine Yamal en ventanas anteriores. Después de los partidos de septiembre, el técnico del club catalán, Hansi Flick, criticó que el jugador regresara tocado físicamente, acusando a De la Fuente de "no cuidar" lo suficiente a los futbolistas, unas declaraciones que siguen resonando en el ambiente.

Ante la imposibilidad de contar con el extremo para los compromisos en Tiflis y Sevilla, y dando prioridad a la salud y recuperación del jugador, la Federación optó por desconvocarlo. Lamine Yamal regresó este martes a Barcelona para continuar su tratamiento bajo supervisión del club. La RFEF, en su mensaje, le deseó una pronta recuperación y confió en que pueda superar pronto las molestias que le han acompañado en los últimos meses.

Luis de la Fuente también se pronunció sobre esta inesperada situación en una entrevista para RNE. El seleccionador reconoció que "nunca había vivido algo así", mostrando sorpresa por la falta de comunicación previa sobre un procedimiento invasivo realizado justamente el día del inicio de la concentración. Aclaró que estos hechos "suceden al margen de la selección", pero admitió que no es una circunstancia habitual ni fácil de gestionar.

El técnico español subrayó que se enteró de la intervención del mismo modo que el resto del cuerpo médico y que la noticia lo tomó completamente desprevenido. "En temas de salud uno se queda sorprendido", afirmó, insistiendo en que lo más importante ahora es que el jugador pueda recuperarse sin contratiempos. Con esta baja inesperada, España afrontará sus últimos duelos clasificatorios con la vista puesta en asegurar su camino al Mundial, mientras la situación de Lamine Yamal abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre clubes y selecciones.

Lamine Yamal y Dean Huijsen - EFE.

