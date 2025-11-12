Carlos Batres respalda el nombramiento de César Ramos

El nombramiento del árbitro mexicano César Arturo Ramos para dirigir el crucial encuentro entre Guatemala y Panamá por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ha generado diversas reacciones, entre ellas la del exárbitro mundialista guatemalteco Carlos Batres. El compromiso, que se disputará este jueves 13 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol", representa una de las pruebas más determinantes para ambas selecciones centroamericanas, que buscan dar un paso firme hacia la clasificación a la máxima cita del fútbol mundial.
Concacaf designó un cuerpo arbitral de alta experiencia encabezado por Ramos Palazuelos, quien ha participado en torneos internacionales de primer nivel, incluyendo Copas del Mundo. El mexicano estará acompañado por sus compatriotas Alberto Morín y Marco Bisguerra como asistentes, Katia Itzel García como cuarta árbitra, y el equipo de videoarbitraje conformado por Guillermo Pacheco y Óscar Macías. Todos arribaron el martes por la tarde a Guatemala, con el objetivo de preparar los detalles finales antes de asumir la responsabilidad de impartir justicia en un duelo que promete ser de máxima intensidad.
Carlos Batres opina del nombramiento de César Arturo Ramos
En una entrevista concedida al programa Super Deportivo de Emisoras Unidas, Carlos Batres expresó su satisfacción por la designación del equipo arbitral mexicano. "Es un partido muy decisivo, y qué mejor que tener árbitros de experiencia como César Ramos. Sus asistentes son muy buenos", comentó el exsilbante, quien también trabajó como asesor arbitral de Concacaf. Batres resaltó la trayectoria de Ramos y la calidad de sus asistentes, destacando que su presencia garantiza un nivel adecuado de profesionalismo y control para un compromiso de esta magnitud.
Finalmente, Batres enfatizó su deseo de que Guatemala obtenga la victoria, pero sin ningún tipo de controversia arbitral. "Es muy buena decisión traer estos árbitros de México, los del VAR también son muy buenos. Quiero que Guatemala vaya al Mundial, pero que gane como debe ser, que los árbitros pasen desapercibidos y que digan que fuimos al Mundial limpiamente, no por temas arbitrales", concluyó. Con estas palabras, el exárbitro subrayó la importancia de la transparencia y la justicia en el fútbol, especialmente en partidos que pueden definir el futuro de toda una nación futbolística.